"Rei do acesso": Rio Branco anuncia contratação do atacante Minho

Jogador de 32 anos chega ao Capa-Preta com a experiência de participar de subidas de divisão em diversos clubes do país

Minho teve passagens marcantes por diversos clube brasileiros . (Mirassol FC/Divulgação)

Vivendo um momento ruim na Copa Espírito Santo e precisando dar uma resposta ao torcedor, o Rio Branco anunciou mais um reforço. Trata-se do atacante Minho, de 32 anos. O jogador, anunciado nesta segunda-feira (27), soma seis acessos nos últimos sete anos e conquistou os campeonatos brasileiros da Série B, pelo Fortaleza, e da Série D, pelo Mirassol.

O novo atleta do Capa-Preta atua como ponta, preferncialmente pelo lado esquerdo. Minho, apelido de Guilherme de Melo Silva, é baiano e iniciou sua sequência de títulos e acessos pelo Paraná, onde conquistou o acesso da Série B para a Série A em 2017. No ano seguinte, mais um acesso para a elite do futebol nacional, desta vez com título, pelo Fortaleza.

A sequência de acessos ainda teve conquistas pelo Mirassol (da Série D para a Série C em 2020), Criciúma (Série C para a Série B em 2021), São Bernardo (Série C para a Série B em 2022) e Caxias (Série D para a Série C em 2023).

Minho se apresenta no Rio Branco nesta terça-feira (28) e já deve ficar à disposição para as próximas partidas pela Copa Espírito Santo. O Brancão volta a campo no próximo sábado (1) para enfrentar o Sport Brasil, fora de casa, às 15h, no Estádio no Gil Bernardes, Vila Velha. Na rodada seguinte, no dia 8, o desafio é o clássico contra o Vitória, às 15h, no Kleber Andrade, em Cariacica.

