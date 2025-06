Não deu

Porto Vitória sofre com chutes de longe e perde para a Portuguesa na Série D

Verdão permanece na sexta colocação do Grupo A6 da competição. Na próxima rodada, time capixaba vai fazer mais um jogo fora de casa

Publicado em 28 de junho de 2025 às 19:33

Com dois gols de fora da área, a Portuguesa venceu o Porto Vitória pela Série D Crédito: Portuguesa/Divulgação

O Porto Vitória foi valente e teve uma boa atuação na tarde deste sábado (28), mas isso não foi suficiente para deixar o campo com os três pontos. O Verdão foi derrotado pela Portuguesa por 2 a 1, no Canindé, em jogo válido pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Marcelo Freitas e Tauã, em um chute de fora da área, nos acréscimos, garantiram o triunfo do time paulistano. Matheus Firmino descontou para a equipe capixaba. >

Com o resultado, o Porto Vitória segue estagnado na sexta colocação do Grupo A6 com 12 pontos, enquanto a Portuguesa continua na liderança da chave, agora com 20 pontos conquistados.>

A Série D do Brasileirão prossegue no próximo sábado (5) com os jogos da 11ª rodada do Grupo A6. Às 17h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a Portuguesa visita o Rio Branco. No mesmo horário, o Porto Vitória vai até Diadema enfrentar o Água Santa, na Arena Inamar. >

O Jogo

Mesmo atuando longe de casa, o Porto Vitória começou melhor. O time capixaba poderia ter saído na frente do placar, se o goleiro Bruno Bertinato não tivesse realizado uma defesa incrível, em finalização de Matheus Firmino. Após o susto, a Portuguesa equilibrou as ações e conseguiu o seu gol, aos 23 minutos, em um chute de fora da área do estreante Marcelo Freitas. No lance, a bola desviou no zagueiro Ferrugem e enganou Aydhan. >

>

No segundo tempo, a Portuguesa pressionou, desperdiçou chances e o Porto Vitória acordou. O time capixaba conseguiu o empate, em um desarme no meio de campo que terminou na finalização de Matheus Firmino, aos 19 minutos. Os visitantes tiveram pelo menos duas chances de virar a partida, mas falharam. Nos acréscimos, veio o golpe final da Lusa, em um lindo chute de fora da área, do volante Tauã, que entrou no ângulo superior direito do goleiro Aydhan.>

