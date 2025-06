Dever de casa

Porto Vitória faz o dever de casa e vence o Boavista na Série D do Brasileiro

Equipe capixaba jogou bem, fez dois golaços com Erick Salles e João Paulo, e deixou a lanterna do Grupo A6 da competição nacional

Publicado em 31 de maio de 2025 às 19:18

O Porto Vitória venceu o Boavista pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Eduardo Neves/Porto Vitória

O Porto Vitória conquistou uma importante triunfo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (31), o time capixaba derrotou o Boavista-RJ por 2 a 0, em jogo válido pela 7ª rodada da competição, em partida realizada no Kleber Andrade, em Cariacica. Com gols de Erick Salles e João Paulo, o time capixaba somou três pontos cruciais na luta pela classificação no Grupo A6.>

O Verdão chegou a 8 pontos e ocupa a sexta colocação na tabela. Mesma pontuação do Boavista, em sétimo. Até o fim da rodada, o Porto Vitória pode perder uma colocação, caso o Água Santa vença o Maricá.>

O Jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Boavista começou a partida controlando as ações ofensivas e até chegou a pressionar o Porto Vitória nos primeiros 10 minutos. No entanto, aos 12 minutos, o gol do time capixaba, marcado pelo atacante Erick Salles, em um contra-ataque, diminuiu o ímpeto da equipe de Saquarema. O Verdão da Capital ainda criou duas boas chances, antes do intervalo, mas terminou a etapa inicial com a vitória parcial por 1 a 0.>

O time da casa voltou para segunda etapa com tudo. Logo no primeiro minuto, o camisa 10, João Paulo arriscou de fora de área e fez um golaço. O Boavista tentou uma reação. Aos 10 minutos, o zagueiro Anderson Conceição cabeceou na trave do goleiro Aydhan. O Porto soube administrar a vitória, usando bem as substituições e contando com o goleiro Aydhan para assegurar o resultado.>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta