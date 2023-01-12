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Futebol júnior

Porto Vitória chega confiante para duelo com Goiás pela Copa São Paulo

Animado pelo bom desempenho na fase de grupos, time capixaba encara os goianos nesta quinta-feira (12), pelo mata-mata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2023 às 21:02

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 21:02

Animado pela boa campanha na primeira fase, o Porto Vitória tenta ir ainda mais longe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para isso, a equipe capixaba terá de passar pelo Goiás, nesta quinta-feira (12), às 12h45, em Taubaté (SP), pela segunda fase.
Gabriel Paulista, jogador do Porto Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior
Gabriel Paulista fez um dos gols do Porto Vitória na goleada de 4 a 1 sobre o Imperatriz Crédito: Instagram/Reprodução
A disputa agora entra no sistema mata-mata. Por isso, não dá para bobear. Ciente disso, o técnico Thiago Nogueira confia no poder de concentração da equipe.
“Iremos enfrentar um grande adversário, de muita qualidade e tradição no cenário nacional. Sabemos que teremos que ter o máximo de concentração, pois um erro pode ser fatal”, deixou claro o treinador.
Thiago Nogueira destaca que o Porto Vitória não ficará apenas se defendendo. A ideia é também criar oportunidades no ataque e incomodar o Goiás.
“Tentaremos propor o jogo também, até pela qualidade dos nossos atletas. Com isso, poderemos criar chances e fazer os gols necessários para sairmos com um resultado positivo”, aponta.
O Porto Vitória começou a competição sendo derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, tendo sofrido o gol apenas aos 46 minutos do segundo tempo. Depois, empatou por 1 a 1 com o Taubaté, que jogava em casa. Na última rodada, assegurou a classificação ao golear o Imperatriz-MA por 4 a 1. A fase de crescimento na Copinha aumenta a confiança do time para a partida contra o Goiás, de acordo com o técnico.
“Apesar da ansiedade, nós entramos confiantes desde o primeiro jogo. Fizemos uma boa primeira fase e conseguimos crescer dentro da competição. Claro que a vitória do último jogo dá mais confiança para o jogo do mata mata, mas só veio confirmar o que a comissão e atletas esperavam, que é ser uma equipe organizada e competitiva, dentro da maior competição de base do Brasil”, afirmou Thiago Nogueira.

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