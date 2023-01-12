Porto Vitória chega confiante para duelo com Goiás pela Copa São Paulo

Animado pela boa campanha na primeira fase, o Porto Vitória tenta ir ainda mais longe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para isso, a equipe capixaba terá de passar pelo Goiás, nesta quinta-feira (12), às 12h45, em Taubaté (SP), pela segunda fase.

Gabriel Paulista fez um dos gols do Porto Vitória na goleada de 4 a 1 sobre o Imperatriz Crédito: Instagram/Reprodução

A disputa agora entra no sistema mata-mata. Por isso, não dá para bobear. Ciente disso, o técnico Thiago Nogueira confia no poder de concentração da equipe.

“Iremos enfrentar um grande adversário, de muita qualidade e tradição no cenário nacional. Sabemos que teremos que ter o máximo de concentração, pois um erro pode ser fatal”, deixou claro o treinador.

Thiago Nogueira destaca que o Porto Vitória não ficará apenas se defendendo. A ideia é também criar oportunidades no ataque e incomodar o Goiás.

“Tentaremos propor o jogo também, até pela qualidade dos nossos atletas. Com isso, poderemos criar chances e fazer os gols necessários para sairmos com um resultado positivo”, aponta.

O Porto Vitória começou a competição sendo derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, tendo sofrido o gol apenas aos 46 minutos do segundo tempo. Depois, empatou por 1 a 1 com o Taubaté, que jogava em casa. Na última rodada, assegurou a classificação ao golear o Imperatriz-MA por 4 a 1. A fase de crescimento na Copinha aumenta a confiança do time para a partida contra o Goiás, de acordo com o técnico.