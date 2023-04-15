  Nova Venécia e Real Noroeste ficam no empate e vão decidir o Capixabão em Águia Branca
Capixabão 2023

Nova Venécia e Real Noroeste ficam no empate e vão decidir o Capixabão em Águia Branca

Equipes se enfrentaram na tarde deste sábado (15) no Kleber Andrade, em Cariacica, e não saíram do zero no placar

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 18:13

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

15 abr 2023 às 18:13
Nova Venécia e Real Noroeste pela primeira partida da final do Campeonato Capixaba de 2023
Nova Venécia e Real Noroeste pela primeira partida da final do Campeonato Capixaba de 2023 Crédito: Jordan Nunes / Capixaba Esporte
Tudo igual e nada definido. Nova Venécia e Real Noroeste empataram por 0 a 0 na partida de ida da grande final do Campeonato Capixaba, na tarde deste sábado (15), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo decisivo será em Águia Branca, no próximo sábado (22).
Na Região Noroeste do Espírito Santo, quem levantar a taça garante a participação na Série D de 2024 e também na Copa Verde do próximo ano.

O jogo

Logo aos 2 minutos, o Real Noroeste se aproveitou do erro da saída de bola do Nova Venécia. Lorran tomou a bola de Pedro Botelho na entrada da área e ficou cara a cara com o goleiro Yuri, que cresceu e garantiu a defesa para o Leão do Norte. No minuto seguinte, foi a vez do Nova Venécia chegar com perigo. Após cruzamento de Maicon, Dodô acertou a trave direita do goleiro Neguete.
As equipes tentavam furar a defesa adversária, mas pecavam no passe final. Após muita insistência, o Nova Venécia quase abriu o marcador, novamente com Dodô, que chutou forte da entrada da área, mas Neguete fez grande defesa.
Já na marca dos 32 minutos, Alison Mira recebeu bom passe na entrada da área e chutou forte para tentar encobrir Neguete, mas a sorte estava do lado do goleiro merengue, que só observou a finalização explodir no travessão.
Sem mais jogadas de perigo, o primeiro tempo acabou ficando sem gols.
Na segunda etapa, o jogo recomeçou de forma elétrica, novamente com o Nova Venécia pressionando o Real. Aos 6 minutos, Cleyton recebeu bom passe de Maicon, mas finalizou de chapa para mais uma defesa de Neguete. Só aos 21 minutos o Real Noroeste reagiu com Matheus Firmino, que arriscou de fora da área, mas Yuri Duarte espalmou.
Aos 32, Tony, do Nova Venécia fez boa jogada pela lateral-direita, invadiu a área e finalizou de canhota. Apesar do esforço, a bola saiu pelo canto superior direito da meta do Real Noroeste.
Já aos 41 minutos, a equipe de Águia Branca teve a chance de abrir o placar com Clebson, que pegou o rebote da cobrança de falta de Matheus Firmino. Apesar do esforço do zagueiro merengue, a bola foi pela linha de fundo de Yuri, que já estava deslocado.
Assim como no primeiro tempo, as equipes pecavam em jogadas simples. O jogo esfriou e nem os comandados de Badinho ou Duzinho Reis incomodaram os adversários.
Sem gols na partida de ida, a final do Capixabão ficou a cargo do resultado do jogo que será realizado no próximo sábado (22), em Águia Branca, no estádio José Olímpio da Rocha, casa do Real Noroeste.
  • Nova Venécia: Yuri, Tony, Mael, Pedro Botelho e Geisandro; Emerson, Liniker (Dudu), Cleyton (Djavan) e Dodô (Santos); Maicon (Tony Galego) e Alison Mira (Vitão). Técnico: Badinho.
  • Real Noroeste: Neguete, Jonathan, Clebson, Gabriel Santos e Guga; Victor Salvador (Diego Baiano), Balbino e Giovani Pietro (Luís Felipe); Juninho Potiguar (Robert), Lorran (Matheus Firmino) e Piauí (Rhuan). Técnico: Duzinho Reis;

