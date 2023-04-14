Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo

Jorge Sampaoli sempre manifestou o desejo de treinar o Flamengo Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após a derrota para o Maringá por 2 a 0, no jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil, a diretoria do Flamengo decidiu acelerar as negociações e acertou, na noite desta sexta-feira (14), com o argentino Jorge Sampaoli para ser o novo técnico rubro-negro. O vínculo do treinador foi estabelecido até 31 de dezembro de 2024.

O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024.#CRF — Flamengo (@Flamengo) April 14, 2023

O treinador, que no Brasil já trabalhou à frente de Santos e Atlético-MG, chega para tirar o time da crise provocada pelas perdas da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca, além da eliminação precoce no Mundial de Clubes. Com estilo de futebol ofensivo, Samapoli é visto pela diretoria como um treinador que pode reavivar o DNA vencedor deste elenco.