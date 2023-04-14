Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Resposta

Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo

Após derrota para o Maringá, diretoria rubro-negra age rápido e acerta com o treinador argentino. Vínculo foi estabelecido até dezembro de 2024

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 20:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2023 às 20:48
Sampaoli deixou o Santos
Jorge Sampaoli sempre manifestou o desejo de treinar o Flamengo Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após a derrota para o Maringá por 2 a 0, no jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil, a diretoria do Flamengo decidiu acelerar as negociações e acertou, na noite desta sexta-feira (14), com o argentino Jorge Sampaoli para ser o novo técnico rubro-negro. O vínculo do treinador foi estabelecido até 31 de dezembro de 2024. 
O treinador, que no Brasil já trabalhou à frente de Santos e Atlético-MG, chega para tirar o time da crise provocada pelas perdas da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca, além da eliminação precoce no Mundial de Clubes. Com estilo de futebol ofensivo, Samapoli é visto pela diretoria como um treinador que pode reavivar o DNA vencedor deste elenco. 
Antecessor de Sampaoli, Vitor Pereira não resistiu à goleada sofrida para o Fluminense na final do Carioca e foi demitido no início da semana. O português saiu sem deixar saudades no clube.

Veja Também

Demissão de Vitor Pereira grita a incompetência da diretoria do Flamengo

Fluminense impôs humilhação e choque de realidade ao Flamengo

Terceiro fracasso do Flamengo escancara desorganização em vários níveis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados