Fluminense impôs humilhação e choque de realidade ao Flamengo

Ganso levanta a taça e elenco do Fluminense faz a festa com o título carioca no Maracanã Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

De 2021 até os dias atuais, Flamengo e Fluminense se enfrentaram 14 vezes. Foram nove vitórias do Tricolor, dois empates e três vitórias do Rubro-Negro. A freguesia do Fla é confirmada nos números, mas nenhuma das derrotas recentes se compara ao que aconteceu na noite deste domingo (09), no Maracanã. O Fluminense aplicou um humilhante 4 a 1 no Flamengo e impôs um choque de realidade em seu maior rival . Título carioca muito merecido.

O primeiro tempo do jogo trouxe a apoteose do estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. O Fluminense amassou o Flamengo. Posse de bola, intensidade e dois gols para já igualar o placar agregado. O primeiro veio no talento de Marcelo, lateral que retorna ao Brasil e em dois jogos já mostra que tem muito a acrescentar. E o segundo veio dos pés do artilheiro Germán Cano após bela assistência de Ganso: um verdadeiro retrato do que é esse Fluminense.

Nem a desvantagem no placar fez o Flamengo ser competitivo no segundo tempo. O Tricolor continuou dominante e definiu o confronto com tranquilidade com mais um gol de Cano, desta vez ao aproveitar rebote de pênalti que o próprio desperdiçou, e depois com Alexsander em belo chute.

Mais do que o título ao Fluminense, o primeiro de Fernando Diniz como treinador, o jogo apresenta possíveis cenários para o restante da temporada. O Tricolor mostra todo o seu potencial e prova que é um time difícil de ser batido. Já no Flamengo, se ainda existia alguma dúvida, ficou claro que o clube, prestem atenção que digo o clube e não alguém em específico, precisa corrigir a rota que decidiu seguir. A diretoria errou, o técnico não faz um bom trabalho e o elenco também já apresenta deficiências.

Na última temporada, o Fluminense fez um bom trabalho, mas ficou devendo títulos de maior expressão. A diretoria fez escolhas pontuais e deixou o time mais forte: trouxe Marcelo para a lateral-esquerda, acertou em Alexsander para completar o meio-campo e contratou Keno para o ataque. Todos foram decisivos na grande final do Carioca. O futebol é dinâmico e tudo pode mudar, mas hoje o horizonte sorri para o Fluminense.

Do outro lado, um Flamengo apático. Vários fatores dentro de campo revelam que o time é mal treinado por Vitor Pereira, mas o mais escandaloso na derrota para o Fluminense foi a saída de bola. É o momento que o time inicia seu jogo, mas vimos que não havia qualquer organização. O Rubro-Negro abusou de chutões e limitou-se a jogar a bola para fora ou devolvê-la ao adversário. Um futebol muito pobre.