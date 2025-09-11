Fica!

Goleiro Fernando Henrique renova com o Rio Branco para 2026

Em 2025, o arqueiro acumulou 14 jogos pelo Rio Branco, ficando nove partidas sem sofrer gols

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:37

Goleiro Fernando Henrique renova com o Rio Branco para 2026 Crédito: Divulgação/Rio Branco

O experiente goleiro Fernando Henrique renovou seu contrato com o Rio Branco para a temporada 2026. Aos 41 anos, o atleta foi um dos destaques do Brancão no Campeonato Brasileiro da Série D, sendo um dos grandes responsáveis por deixar a equipe com a segunda melhor defesa da competição.

Com carreira vitoriosa em clubes como Fluminense e Ceará, Fernando Henrique chegou ao Rio Branco na terceira rodada da Série D, emprestado pelo Noroeste-SP. O goleiro brilhou logo em sua estreia, na vitória capa-preta sobre o Água Santa-SP, fora de casa, e nunca mais deixou a titularidade.

Ao todo, foram 14 jogos pelo Rio Branco, ficando nove sem sofrer gols e sendo vazado somente seis vezes. Fernando Henrique tornou-se o goleiro com mais jogos sem sofrer gols pelo Rio Branco em competições nacionais.

Com contrato rescindido com o Noroeste-SP, Fernando Henrique agora fica em definitivo no Rio Branco. “Estou feliz em construir essa história num clube tão tradicional como o Rio Branco. Fui bem acolhido por todos aqui, da diretoria aos torcedores, e quero continuar defendendo esse clube em busca de grandes conquistas”, afirmou o goleiro.

