Futebol

Estrela do Norte vai disputar a Série B do Campeonato Capixaba 2025

Competição tem início previsto para o dia 9 de agosto

Publicado em 27 de maio de 2025 às 16:11

Diretoria do Estrela do Norte Crédito: Estrela do Norte FC

O Estrela do Norte está oficialmente confirmado na edição 2025 do Campeonato Capixaba Série B. A decisão foi aprovada em reunião do Conselho Deliberativo e comunicada à Federação de Futebol do Espírito Santo, na última quinta-feira. A competição tem início previsto para o dia 9 de agosto. Além do Estrela, CTE/Colatina, Forte FC, Gálata, GEL, Linhares FC, Pinheiros, Serra e Sport-ES também vão jogar a segunda divisão, que garante ao campeão e vice o acesso para a Série A, em 2026.>

A confirmação da presença na Série B representa o início de um novo ciclo para o Alvinegro, que abriu mão de disputar a Copa Espírito Santo, em 2025. A pré-temporada estrelense começa no dia 21 de julho e o presidente Anderson Grasseli espera contar com o apoio do seu torcedor. "Nada disso fará sentido sem o nosso torcedor. Precisamos da arquibancada pulsando, da cidade vibrando, do apoio em cada passo dessa caminhada. O Estrela é de Cachoeiro, é do povo, e só será forte com a força da sua gente", disse.>

Para a disputa da Série B do Capixaba, o presidente Anderson Grasseli espera manter os atuais patrocinadores e ainda contar com o apoio da prefeitura de Cachoeiro. "São esses parceiros que permitem ao clube seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. A todos que acreditam no Estrela, nosso sincero reconhecimento. - O futebol profissional gera empregos, movimenta a economia local e inspira nossa juventude. É hora de unir esforços. Estamos confiantes de que a gestão municipal será parceira nesse projeto de retomada", completou.

