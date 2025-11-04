Home
Eleomar Pereira é o novo treinador do Capixaba, afirma presidente

Treinador tem história no clube e foi capitão do primeiro título do Tubarão, em 1995

Luca Lanes

Redação de A Gazeta

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:16

Eleomar Pereira ficou feliz com o resultado mas ressalta que o tempo de preparação é curto
Eleomar Pereira ficou feliz com o resultado mas ressalta que o tempo de preparação é curto Crédito: Vitor Recla/Rio Branco

O Capixaba definiu seu treinador para a temporada 2026. Eleomar Pereira foi confirmado como comandante do clube para o ano que vem pelo presidente da agremiação, Daniel Costa, na tarde desta segunda-feira (3).

Em 2025, Eleomar esteve à frente do Nova Venécia no Campeonato Capixaba e viu o clube ser rebaixado com cinco derrotas, dois empates e apenas duas vitórias, curiosamente sobre Porto Vitória e Rio Branco, finalistas da competição. Ao longo da carreira, Eleomar treinou também Real Noroeste, Tupy, Desportiva Ferroviária e Rio Branco.

"Eleomar foi o capitão do primeiro título do Capixaba Sport Club em 1995 em Guaçuí. A escolha do treinador foi muito pensada, o Eleomar é um treinador que entende a filosofia do clube e entende que temos um trabalho com jogadores de base, isso é o carro chefe do Capixaba. Ele acumula títulos no futebol do estado e tem uma carreira como jogador muito sólida e tem história em nosso clube, nós acreditamos que o Eleomar tem o perfil para nos ajudar a colocar o Capixaba em competições nacionais e fazer história", disse Daniel Costa.

Visando a disputa do Campeonato Capixaba, o clube está ativo no mercado e intensificou a busca por jogadores veteranos fora do radar de outros clubes, como o caso da renovação com o atacante Jobson, e da possível contratação do goleiro Bruno, ex Flamengo.

