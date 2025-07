Promessa

Com multa de 40 milhões de euros, capixaba é contratado pelo Portimonense

Aos 21 anos, Jarleysom é natural da Serra, passou pelas categorias de base do Palmeiras e agora quer brilhar no futebol português

Publicado em 7 de julho de 2025 às 19:03

O zagueiro capixaba Jarleysom foi contratado pelo Portimonense Crédito: Portimonense/Divulgação

O zagueiro capixaba Jarleysom é o novo reforço do Portimonense. Após fazer grande parte das categorias de base em Portugal, o defensor retornou ao Brasil, onde teve rápida passagem por Palmeiras e Guarulhos, até assinar com o clube do Algarve. >

Cria do bairro de Jacaraípe, município da Serra, o zagueiro voltou a deixar seu país natal para seguir a carreira na Europa. Aos 21 anos, Jarleysom assinou contrato com o conjunto alvinegro até 2028. O acerto entre as partes engloba uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.>

A busca pelo defensor, em teoria longe do radar 'marafado', foi um pedido do técnico Tiago Fernandes, que chegou há pouco no comando, mas conhecido de Jarleysom de outras temporadas. O novo treinador do Portimonense trabalhou com o zagueiro em 2024, quando ainda era responsável pelo time Sub-23 do Torreense. A confiança em torno do capixaba ajudou imediatamente na contratação. >

"Força de vontade, querer e humildade, bola aérea, passe e marcação, são, no seu entender, os seus pontos fortes", elogiou o comandante alvinegro ao jornal A Bola. >

>

Prospectado na Factory Players, com 13 anos, Jarleysom chegou à base do Aster, onde estreou no profissional, com apenas 17 anos. Após uma passagem pelo Atlético-MG, o zagueiro deixou o país. Em Portugal, se destacou em duas temporadas consecutivas por Beira-Mar e Torreense, respectivamente, no qual foi eleito o zagueiro destaque da Liga Revelação (torneio Sub-23), ao atuar em todas as 24 partidas. O desempenho chamou atenção do Palmeiras, clube que pouco jogou, em passagem por empréstimo. >

Na temporada 2025/26, o Portimonense irá disputar a segunda divisão portuguesa. Durante a competição passada, o clube do Algarve escapou de um rebaixamento consecutivo, que tragicamente iria levar os alvinegros à terceira divisão. Em busca de retornar à elite lusitana, a diretoria promove uma reformulação do elenco e do comando técnico.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta