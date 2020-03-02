Força Nacional é para resolver uma crise. E depois?

Força Nacional em atuação em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Mês a mês, o Ministério da Justiça e Segurança Pública comemora a redução da violência nas cinco cidades que abrigam o programa-piloto Em Frente, Brasil. Os números divulgados estão corretos, mas a narrativa em torno deles precisa ser debatida, para que os resultados sejam mais transparentes, e as políticas públicas de enfrentamento à criminalidade tornem-se mais eficazes.

Em Cariacica, única cidade da Região Sudeste a participar do projeto, os assassinatos ainda testam os limites de atuação da Força Nacional , e a população aguarda a segunda fase do pacote de ações, com investimentos em inteligência e programas sociais, que têm mais chances de combater o problema a longo prazo.

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O ponto mais óbvio a ser discutido sobre as estatísticas é que, embora os índices ainda sejam muito altos, o Espírito Santo vem mostrando diminuição da taxa de homicídios ano a ano desde 2010. Somente o ano de 2017 foi um ponto fora da curva, quando a greve da Polícia Militar resultou em uma explosão de mortes.

A diminuição mostrada nos últimos seis meses, portanto, integra uma série mais abrangente, resultado de políticas tocadas em anos anteriores. Não se trata de desqualificar o trabalho dos militares, mas de colocá-lo em perspectiva. Ainda é cedo para julgamentos ou comemorações.

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Outro argumento é que a atuação da Força Nacional é restrita, por sua própria natureza episódica, estabelecida em lei. Tem área e prazo delimitados. É uma estratégia indicada para momentos de crise, como a que vem sendo acertadamente empregada neste momento no Ceará , que chegou um saldo de quase 200 homicídios em 10 dias, durante a paralisação da PM. Qual o peso terá em Cariacica, onde as guerras entre gangues, incrustadas no dia a dia das comunidades, funcionam como usina da violência?

Para o especialista em Segurança Pública Henrique Herkenhoff, o município precisa de aportes do poder público, sobretudo na investigação policial. “É preciso haver investimento para identificar, localizar e tirar de circulação os responsáveis por esses crimes. Esse tipo de atuação sai mais barata do que todo o aparato montado para receber a tropa, por exemplo", avaliou, em entrevista a este jornal.

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