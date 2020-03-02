Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Força Nacional é para resolver uma crise. E depois?
Opinião da Gazeta

Força Nacional é para resolver uma crise. E depois?

Para a redução perene de homicídios, Cariacica vai precisar de aportes do poder público, sobretudo na investigação policial

Publicado em 02 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

02 mar 2020 às 05:00

Colunista

Força Nacional em atuação em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Mês a mês, o Ministério da Justiça e Segurança Pública comemora a redução da violência nas cinco cidades que abrigam o programa-piloto Em Frente, Brasil. Os números divulgados estão corretos, mas a narrativa em torno deles precisa ser debatida, para que os resultados sejam mais transparentes, e as políticas públicas de enfrentamento à criminalidade tornem-se mais eficazes.
Em Cariacica, única cidade da Região Sudeste a participar do projeto, os assassinatos ainda testam os limites de atuação da Força Nacional, e a população aguarda a segunda fase do pacote de ações, com investimentos em inteligência e programas sociais, que têm mais chances de combater o problema a longo prazo.

Veja Também

Ministério prorroga presença da Força Nacional em cinco estados

O ponto mais óbvio a ser discutido sobre as estatísticas é que, embora os índices ainda sejam muito altos, o Espírito Santo vem mostrando diminuição da taxa de homicídios ano a ano desde  2010. Somente o ano de 2017 foi um ponto fora da curva, quando a greve da Polícia Militar resultou em uma explosão de mortes.
A diminuição mostrada nos últimos seis meses, portanto, integra uma série mais abrangente, resultado de políticas tocadas em anos anteriores. Não se trata de desqualificar o trabalho dos militares, mas de colocá-lo em perspectiva. Ainda é cedo para julgamentos ou comemorações.

Veja Também

Ministério da Justiça prorroga presença da Força Nacional em Cariacica

Outro argumento é  que a atuação da Força Nacional é restrita, por sua própria natureza episódica, estabelecida em lei. Tem área e prazo delimitados. É uma estratégia indicada para momentos de crise, como a que vem sendo acertadamente empregada neste momento no Ceará, que chegou um saldo de quase 200 homicídios em 10 dias, durante a paralisação da PM. Qual o peso terá em Cariacica, onde as guerras entre gangues, incrustadas no dia a dia das comunidades, funcionam como usina da violência?
Para o especialista em Segurança Pública Henrique Herkenhoff, o município precisa de aportes do poder público, sobretudo na investigação policial. “É preciso haver investimento para identificar, localizar e tirar de circulação os responsáveis por esses crimes. Esse tipo de atuação sai mais barata do que todo o aparato montado para receber a tropa, por exemplo", avaliou, em entrevista a este jornal.

Veja Também

Ataques em Vitória: Governo não descarta pedir ajuda da Força Nacional

Também é consenso entre especialistas a ineficiência das forças de segurança para combater, sozinhas, os índices de criminalidade, problema que é complexo e estrutural. Sem uma visão holística, que inclua de saneamento básico e educação de qualidade a projetos de geração de renda, muitos esforços vão descer pelo ralo. Em Cariacica, as promessas de instalação de uma casa de apoio a mulheres vítimas de violência e de um espaço de qualificação profissional para jovens não saíram do papel. É aqui que o Em Frente, Brasil não pode empacar.

Tópicos Relacionados

Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados