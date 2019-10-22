Zumbilândia - Atire Duas Vezes

Nome Original:Zombieland 2: Double Tap

Elenco:Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin

Dirigido por:Ruben Fleischer

País de Origem:Estados Unidos

Distribuidora:Sony Pictures

Sinopse:Os quatro caçadores devem seguir através do caos que se espalhou desde a Casa Branca até o coração do país, para novamente combater os novos tipos de zumbis que evoluíram desde o primeiro filme - e também lidar com alguns sobreviventes humanos. Mas, acima de tudo, eles devem lidar com os problemas de relacionamento que surgem em seu sarcástico e improvisado núcleo familiar.