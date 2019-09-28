Nome Original:Vai Que Cola 2 - O Começo

Elenco:Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila

Dirigido por:César Rodrigues

País de Origem:Brasil

Distribuidora:H2O

Sinopse:Antes de Dona Jô ter uma pensão. Antes de Jéssica conhecer Máicol. Assim que Ferdinando desembarcou ao Rio e quando Terezinha ainda vivia com Tiziu... era uma vez “Vai Que Cola 2 – O Começo”. O novo longa da franquia que nasceu como série no Multishow e ganhou as telas dos cinemas reúne toda a turma do Méier para contar como tudo começou. Uma feijoada no Morro do Cerol põe juntos pela primeira vez os personagens que conquistaram o público na TV e no cinema.