Turma Da Monica - Laços
Elenco:Giulia Benite, Laura Rauseo, Gabriel Moreira, Kevin Vechiatto, Monica Iozzi, Paulo Vilhena, Rodrigo Santoro
Dirigido por:Daniel Rezende
País de Origem:Brasil
Distribuidora:Paris Filmes
Sinopse:Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapereceu. Ele desenvolve um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fieis amigos: Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar desafios e viver grandes aventuras para levar Floquinho de volta para casa.