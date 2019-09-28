Nome Original:Turma Da Monica - Laços

Elenco:Giulia Benite, Laura Rauseo, Gabriel Moreira, Kevin Vechiatto, Monica Iozzi, Paulo Vilhena, Rodrigo Santoro

Dirigido por:Daniel Rezende

País de Origem:Brasil

Distribuidora:Paris Filmes

Sinopse:Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapereceu. Ele desenvolve um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fieis amigos: Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar desafios e viver grandes aventuras para levar Floquinho de volta para casa.