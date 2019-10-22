Nome Original:Star Wars: Episódio IX

Elenco:Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega

Dirigido por:J.J. Abrams

País de Origem:Estados Unidos

Distribuidora:Disney

Sinopse:"Lucasfilm e o diretor J.J. Abrams juntam forças mais uma vez para levar os espectadores a uma jornada épica em uma galáxia muito, muito distante em Star Wars: A Ascensão Skywalker, a fascinante conclusão da saga Skywalker, na qual novas lendas nascerão e a batalha final pela liberdade ainda está por vir".