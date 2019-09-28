Rambo: Até o Fim

Nome Original:Rambo V: Last Blood

Elenco:Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta

Dirigido por:Adrian Grunberg

País de Origem:EUA

Distribuidora:Imagem Filmes

Sinopse:O tempo passou para Rambo, que agora vive recluso em um rancho na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida marcada por lutas violentas ficou para trás, mas deixou marcas irreparáveis. No entanto, quando uma jovem amiga da família é sequestrada, Rambo precisará confrontar seu passado e reviver suas habilidades de combate para enfrentar um dos mais perigosos cartéis mexicanos.