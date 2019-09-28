Rambo: Até o Fim
Nome Original:Rambo V: Last Blood
Elenco:Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta
Dirigido por:Adrian Grunberg
País de Origem:EUA
Distribuidora:Imagem Filmes
Sinopse:O tempo passou para Rambo, que agora vive recluso em um rancho na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida marcada por lutas violentas ficou para trás, mas deixou marcas irreparáveis. No entanto, quando uma jovem amiga da família é sequestrada, Rambo precisará confrontar seu passado e reviver suas habilidades de combate para enfrentar um dos mais perigosos cartéis mexicanos.