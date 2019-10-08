Nome Original:Gemini Man

Elenco:Will Smith, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong

Dirigido por:Ang Lee

País de Origem:Estados Unidos

Distribuidora:Paramount

Sinopse:“PROJETO GEMINI” (GEMINI MAN) é um inovador thriller de ação estrelado por Will Smith como Henry Brogan, um assassino de elite, que é subitamente alvo e perseguido por um misterioso jovem agente que aparentemente pode prever cada movimento seu. O filme é dirigido pelo cineasta vencedor do Oscar® Ang Lee e produzido pelos renomados produtores Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger. No elenco também estão Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong.