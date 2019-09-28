Nome Original:Crawl

Elenco:Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson

Dirigido por:Alexandre Aja

País de Origem:Estados Unidos

Distribuidora:Paramount

Sinopse:Quando um enorme furacão atinge sua cidade natal na Flórida, Haley ignora as ordens das autoridades para deixar a cidade e vai em busca de seu pai desaparecido. Ao encontrá-lo gravemente ferido, os dois ficam presos na inundação. Enquanto o tempo passa, Haley e seu pai descobrem que o aumento do nível da água é o menor dos seus problemas. Do diretor Alexandre Aja e os produtores Sam Raimi e Craig Flores, Predadores Assassinos é um thriller de terror que estreia em setembro.