Os Caça-Fantasmas (1984)

Nome Original:Ghostbusters

Elenco:Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Annie Potts, Rick Moranis.

Dirigido por:Ivan Reitman

País de Origem:Estados Unidos

Distribuidora:Anos 80 - 80 Filmes

Sinopse:Os cientistas de fenômenos paranormais da Columbia University, Peter Venkman, Ray Santz e Egon Spengler perdem seus postos no departamento de psicologia e abrem seu próprio negócio - de caçadores de fantasmas. Após algum tempo de furadas e pouco movimento, um portal para outra dimensão é aberto em Nova Iorque e coloca os Ghostbusters à prova.