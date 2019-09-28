Os Caça-Fantasmas (1984)
Nome Original:Ghostbusters
Elenco:Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Annie Potts, Rick Moranis.
Dirigido por:Ivan Reitman
País de Origem:Estados Unidos
Distribuidora:Anos 80 - 80 Filmes
Sinopse:Os cientistas de fenômenos paranormais da Columbia University, Peter Venkman, Ray Santz e Egon Spengler perdem seus postos no departamento de psicologia e abrem seu próprio negócio - de caçadores de fantasmas. Após algum tempo de furadas e pouco movimento, um portal para outra dimensão é aberto em Nova Iorque e coloca os Ghostbusters à prova.