O Poderoso Chefão
Nome Original:The Godfather
Elenco:Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan, Diane Keaton
Dirigido por:Francis Ford Coppola
País de Origem:Estados Unidos
Distribuidora:
Sinopse:Don Vito Corleone é o chefe de uma grande família mafiosa na Nova York do fim dos anos 40. Seu filho mais novo, Michael, que sempre tentou ficar fora dos negócios do pai, acaba de voltar para casa como herói de guerra. Quando Corleone é atacado por capangas de uma gangue rival e quase morre, Michael convence seu irmão mais velho e conselheiro da família que é preciso se vingar dos agressores. Depois de executar um policial corrupto e o chefe do tráfico, Michael começa uma trajetória de ascensão na Máfia, que o levará ao posto de seu pai. Vencedor de três Oscar em 1972.