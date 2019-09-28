O Mal Não Espera a Noite - Midsommar

Nome Original:Midsommar

Elenco:Jack Reynor, Florence Pugh, Will Poulter

Dirigido por:Ari Aster

País de Origem:Estados Unidos

Distribuidora:Paris Filmes

Sinopse:Dani e Christian formam um jovem casal americano com um relacionamento prestes a desmoronar. Mas depois que uma tragédia familiar os mantém juntos, Dani, que está de luto, convida-se para se juntar a Christian e seus amigos em uma viagem para um festival de verão único em uma remota vila sueca. O que começa como férias despreocupadas de verão em uma terra de luz eterna toma um rumo sinistro quando os moradores do vilarejo convidam o grupo a participar de festividades que tornam o paraíso pastoral cada vez mais preocupante e visceralmente perturbador. Da mente visionária de Ari Aster surge um conto de fadas cinematográfico encharcado de pavor onde um mundo de escuridão se desdobra em plena luz do dia.