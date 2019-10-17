O Iluminado
Nome Original:The Shining
Elenco:Jack Nicholson, Shelley Duvall, Barry Nelson
Dirigido por:Stanley Kubrick
País de Origem:
Distribuidora:
Sinopse:O escritor Jack Torrance consegue um novo trabalho cuidando do Hotel Overlook durante o inverno. Trazendo sua esposa, Wendy, e seu pequeno filho, Danny, para morar com ele no edifício isolado, ele logo descobre que o caseiro anterior enlouqueceu, matando a própria família e depois se matando. Jack passa o tempo escrevendo enquanto a neve cobre os arredores. Logo fica claro que Danny tem habilidades paranormais, podendo ver coisas que os outros não podem ver. Os três não estão sozinhos. Baseado no romance de Stephen King. É um filme de fantasma - que maravilha! -, nada precisa ser exato e as fantasias fantasmagóricas de uma criança podem correr soltas. Como Jack Torrance pode ter sido um zelador em 1921? Porque é um filme sobre fantasmas e nada faz sentido mesmo. Mas o filme permite especulações sobre significados ocultos e profundos - o próprio Stanley teria se surpreendido com algumas interpretações.