O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio
Nome Original:Terminator: Dark Fate
Elenco:Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Linda Hamilton, Diego Boneta, Gabriel Luna, Natalia Reyes
Dirigido por:Tim Miller
País de Origem:Estados Unidos
Distribuidora:Fox Film
Sinopse:Linda Hamilton (“Sarah Connor”) e Arnold Schwarzenegger (“T-800”) retornam aos seus papéis icônicos em #OExterminadorDoFuturoDestinoSombrio, dirigido por Tim Miller (Deadpool) e produzido pelo visionário cineasta James Cameron e David Ellison. Após os eventos de O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, O Exterminador Do Futuro: Destino Sombrio também conta com Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta.