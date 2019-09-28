Nome Original:Nada a Perder 2

Elenco:Petrônio Gontijo, Dalton Vigh, Beth Goulart, Day Mesquita, Eduardo Galvão

Dirigido por:Alexandre Avancini

País de Origem:Brasil

Distribuidora:Paris Filmes

Sinopse:Nada a Perder 2 é o segundo e último filme baseado na série de livros escrita pelo jornalista Douglas Tavolaro sobre a vida de Edir Macedo. Enquanto o primeiro mostrava a busca espiritual de Macedo, desde a infância, até o surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus; essa continuação foca no crescimento da Universal pelo mundo; e, principalmente, nos casos mais polêmicos envolvendo denúncias e ataques ao bispo e à igreja que ele ajudou a fundar. Está nas telas o polêmico episódio do “chute na santa”. Num feriado de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, um bispo da Universal levou uma imagem da santa para a TV e, ao vivo, criticou a adoração de ídolos. O fato, repercutido à exaustão na mídia, provocou uma verdadeira guerra entre católicos e evangélicos com ataques a pessoas e depredação de prédios. O filme mostra também uma das primeiras traições enfrentadas por Edir. Vídeos gravados por um ex-bispo da Universal, que mostravam os bispos na intimidade, foram entregues a uma grande emissora de TV. As imagens editadas deram origem a uma reportagem que supostamente denunciava Edir e a cúpula da Universal como manipuladores que extorquiam dinheiro do povo. Em meio a tantas denúncias e perseguição, Edir ainda precisou enfrentar a morte da mãe e o desabamento do templo em Osasco, com grande número de vítimas. Quando para muitos a Universal não teria mais como se reerguer, Edir agarrou-se a sua fé e deu a volta por cima, a partir de uma peregrinação até o Monte Sinai. Ao longo dos anos, um após o outro, todos os processos foram derrubados. O filme ainda mostra a inauguração de um templo para quinze mil pessoas em Soweto. E conta a inspiração de Edir para a construção do templo de Salomão no Brasil.