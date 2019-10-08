Nome Original:Morto não fala

Elenco:Daniel de Oliveira, Fabíula Nascimento, Bianca Comparato, Marco Ricca

Dirigido por:Dennison Ramalho

País de Origem:Brasil

Distribuidora:Pagu Pictures

Sinopse:​Stênio é plantonista noturno no necrotério de uma grande e violenta cidade. Em suas madrugadas de trabalho, ele nunca está só, pois possui um dom paranormal de comunicação com os mortos. Quando as confidências que ouve do além revelam segredos de sua própria vida, Stênio desencadeia uma maldição que traz perigo e morte para perto de si e de sua família.