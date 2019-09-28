It - Capítulo 2
Nome Original:It: Chapter 2
Elenco:Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain
Dirigido por:Andy Muschietti
País de Origem:Estados Unidos
Distribuidora:Warner Bros
Sinopse:Uma promessa feita há vinte e sete anos chama 7 adultos para se reunirem em Derry, Maine, onde, enquanto adolescentes, lutaram contra uma criatura maligna que atacava as crianças da cidade. Não tendo a certeza de que seu Clube de Perdedores havia vencido a criatura todos aqueles anos atrás, os sete haviam jurado retornar a Derry se o Pennywise reaparecesse.