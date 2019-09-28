Nome Original:Hebe - A Estrela do Brasil

Elenco:Andrea Beltrão, Danton Mello, Gabriel Braga Nunes, Ivo Müller , Daniel Boaventura , Marco Ricca , Caio Horowicz

Dirigido por:Mauricio Farias

País de Origem:Brasil

Distribuidora:Warner Bros

Sinopse:São Paulo, anos 80. O Brasil vive uma de suas piores crises e Hebe aparece na tela exuberante: é a imagem perfeita do poder e do sucesso. Ao completar 40 anos de profissão, perto de chegar aos 60 anos de vida, está madura e já não aceita ser apenas um produto que vende bem na tela da TV. Mais do que isso, já não suporta ser uma mulher submissa ao marido, ao salário, ao governo e aos costumes vigentes. Durante o período de abertura política do país, na transição da ditadura militar para a democracia, Hebe aceita correr o risco de perder tudo que conquistou na vida e dá um basta: quer o direito de ser ela mesma na frente das câmeras dona de sua voz e única autora de sua própria história. Entre o brilho da vida pública e a escuridão da dor privada, Hebe enfrenta o preconceito, o machismo, o marido ciumento, os chefes poderosos e a ditadura militar para se tornar a mais autêntica e mais querida celebridade da história da nossa TV: uma personagem extraordinária, com dramas comuns a qualquer um de seus milhões de fãs. O elenco do filme traz Andréa Beltrão (Tapas & Beijos, A Grande Família) como Hebe, Marco Ricca (O Beijo do Vampiro, Kubanacan) como Lélio Ravagnani, marido de Hebe, Caio Horowicz (Família Imperial) como filho de Hebe, Danton Mello (Deus Salve o Rei, A Grande Família) como sobrinho de Hebe, Gabriel Braga Nunes (Kubanacan, O Beijo do Vampiro) como empresário. O filme é dirigido por Maurício Farias (O Coronel e o Lobisomem, A Grande Família, Verônica).