Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica

Sonic - O Filme

O Homem Invisível

Maria e João: O Conto das Bruxas

Dolittle

Bloodshot

Solteira Quase Surtando

Arlequina em Aves de Rapina

A Hora da Sua Morte

A Maldição do Espelho

Terremoto

Parasita

1917

Luta por Justiça

Aprendiz de Espiã

O oficial e o espião

Minha Mãe é uma Peça 3

O Chamado da Floresta

Jojo Rabbit

Bad Boys Para Sempre

Seberg Contra Todos

O Melhor Está Por Vir

Jexi, um celular sem filtro

Você não estava aqui

Aqueles Que Ficaram

Jumanji: Próxima Fase

Meu Nome é Sara

Uma Vida Oculta

Frankie

Os Miseráveis

Um Lindo Dia Na Vizinhança

Martin Eden

As Invisíveis

100 Quilos de Estrelas

Doce entardecer na Toscana

Fim de Festa

Tarde para morrer jovem

O Grito

O Preço da Verdade

Mulher

O Jovem Ahmed

Frozen 2

Judy - Muito Além do Arco-Íris

Meio Irmão

Jovens Polacas

Technoboss

Brincando Nos Campos do Senhor

Duas Coroas, A História de São Maximiliano Kolbe

Nóis por Nóis

O Beijo da Mulher Aranha

Um Lugar Silencioso – Parte 2

Hebe - A Estrela do Brasil

Hebe - A Estrela do Brasil

  • Biografia
  • Drama
  • 14 anos
  • 120 min

Nome Original:Hebe - A Estrela do Brasil

Elenco:Andrea Beltrão, Danton Mello, Gabriel Braga Nunes, Ivo Müller , Daniel Boaventura , Marco Ricca , Caio Horowicz

Dirigido por:Mauricio Farias

País de Origem:Brasil

Distribuidora:Warner Bros

Sinopse:São Paulo, anos 80. O Brasil vive uma de suas piores crises e Hebe aparece na tela exuberante: é a imagem perfeita do poder e do sucesso. Ao completar 40 anos de profissão, perto de chegar aos 60 anos de vida, está madura e já não aceita ser apenas um produto que vende bem na tela da TV. Mais do que isso, já não suporta ser uma mulher submissa ao marido, ao salário, ao governo e aos costumes vigentes. Durante o período de abertura política do país, na transição da ditadura militar para a democracia, Hebe aceita correr o risco de perder tudo que conquistou na vida e dá um basta: quer o direito de ser ela mesma na frente das câmeras dona de sua voz e única autora de sua própria história. Entre o brilho da vida pública e a escuridão da dor privada, Hebe enfrenta o preconceito, o machismo, o marido ciumento, os chefes poderosos e a ditadura militar para se tornar a mais autêntica e mais querida celebridade da história da nossa TV: uma personagem extraordinária, com dramas comuns a qualquer um de seus milhões de fãs. O elenco do filme traz Andréa Beltrão (Tapas & Beijos, A Grande Família) como Hebe, Marco Ricca (O Beijo do Vampiro, Kubanacan) como Lélio Ravagnani, marido de Hebe, Caio Horowicz (Família Imperial) como filho de Hebe, Danton Mello (Deus Salve o Rei, A Grande Família) como sobrinho de Hebe, Gabriel Braga Nunes (Kubanacan, O Beijo do Vampiro) como empresário. O filme é dirigido por Maurício Farias (O Coronel e o Lobisomem, A Grande Família, Verônica).

