Nome Original:Especial Turma Da Mônica Jovem - Cine Cartoon
Elenco:
Dirigido por:Maurício de Sousa, Roger Keese e Marcelo de Moura
País de Origem:
Distribuidora:Cinemark
Sinopse:Finalmente chegou a série “Turma da Mônica Jovem” onde conheceremos de perto a vida dos adolescentes Mônica, Cebola, Cascão e Magali no bairro do Limoeiro. Assista a seis episódios inéditos e conheça o processo de criação desse fenômeno dos quadrinhos, que agora virou série do Cartoon Network. Com participação de Maurício de Souza.