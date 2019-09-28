Nome Original: Once Upon A Time In... Hollywood

Elenco:Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Dirigido por:Quentin Tarantino

País de Origem:Estados Unidos

Distribuidora:Sony Pictures

Sinopse:Era Uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino, revisita a Los Angeles de 1969 onde tudo estava em transformação, através da história do astro de TV Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e seu dublê de longa data Cliff Booth (Brad Pitt) que traçam seu caminho em meio à uma indústria que eles nem mesmo reconhecem mais. O nono filme do diretor e roteirista conta com um grande elenco e múltiplas histórias paralelas para fazer um tributo aos momentos finais da era de ouro de Hollywood.