Nome Original:Ela Disse, Ele Disse

Elenco:Duda Matte, Marcus Bessa, Maisa Silva, Giulia Ayumi, Maria Cecília Warpe, Matheus Lustosa, Pedro David, Rodrigo Tavares.

Dirigido por:Claudia Castro

País de Origem:Brasil

Distribuidora:Imagem Filmes

Sinopse:Ela Disse, Ele Disse acompanha a rotina dos adolescentes Rosa e Leo, sobre os seus próprios pontos de vista. Aos 14 anos, eles agora precisam se adaptar a uma nova realidade e fazer de tudo para sobreviver ao primeiro ano num novo colégio. Provas, amizades, bullying, crushes da adolescência e até mesmo as armadilhas da internet mostram como meninos e meninas muitas vezes sentem as mesmas coisas, mas pensam e agem de maneiras completamente diferentes.