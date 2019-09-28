De Volta para o Futuro
Nome Original:De Volta para o Futuro
Elenco:Michael J.Fox, Cristopher Lloyde, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Marc McClure, George DiCenzo, Jason Hervey
Dirigido por:Robert Zemeckis
País de Origem:
Distribuidora:
Sinopse:Marty McFly é um típico adolescente que vive nos Estados Unidos nos anos oitenta, e acidentalmente é enviado de volta para 1955 em um DeLorean, uma máquina do tempo construída pelo cientista maluco. Lá conhece sua mãe, antes ainda do casamento com seu pai. No passado, Marty serve como cupido e procura assegurar que seus pais se encontrem e se epaixonam para que ele possa voltar para o futuro.