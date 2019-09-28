Corgi - Top Dog
Nome Original:Top Dog
Elenco:Jack Whitehall, Iain McKee, Sheridan Smith
Dirigido por:Vincent Kesteloot, Ben Stassen
País de Origem:Estados Unidos
Distribuidora:Imagem Filmes
Sinopse:A Rainha Elizabeth é apaixonada por cães da raça Corgi e, dentre os que vivem no Palácio, Rex (João Guilherme) é o seu queridinho. Acostumado com as mordomias da realeza, tudo muda quando ele cai na armadilha de um outro cachorro que quer tomar o seu lugar. Preso no canil da cidade, ele agora vai precisar de toda a ajuda que conseguir para voltar ao Palácio e retomar seu lugar como o favorito da Rainha.