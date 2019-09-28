Nome Original:Aparecida - Um Musical por Walcyr Carrasco

Elenco:

Dirigido por:

País de Origem:Brasil

Distribuidora:Sem Distribuidor

Sinopse:Há mais de 300 anos, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é o maior símbolo da fé dos brasileiros. Sua história toca até os espíritos menos sensíveis de maneira poderosa e transformadora. E é isso o que o espetáculo APARECIDA – UM MUSICAL POR WALCYR CARRASCO oferece ao público: a imersão em uma fé capaz de operar transformações humanas. O espetáculo tem como fio condutor a história de Caio e Clara, um jovem casal sem crença ou religião que reside na cidade de São Paulo do tempo presente. Eles embarcam em uma jornada de descobrimento espiritual na esperança de cura de um câncer no cérebro de Caio. A doença pode, no mínimo, cegá-lo de maneira irreversível e interromper sua promissora e ambiciosa carreira de advogado. APARECIDA – UM MUSICAL POR WALCYR CARRASCO é um espetáculo para toda família, que apresenta ao público uma história de peregrinação que transformou, transforma e transformará milhões de vidas brasileiras através de uma fé inexplicável.