Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica
Sonic - O Filme
O Homem Invisível
Maria e João: O Conto das Bruxas
Dolittle
Bloodshot
Solteira Quase Surtando
Arlequina em Aves de Rapina
A Hora da Sua Morte
A Maldição do Espelho
Terremoto
Parasita
1917
Luta por Justiça
Aprendiz de Espiã
O oficial e o espião
Minha Mãe é uma Peça 3
O Chamado da Floresta
Jojo Rabbit
Bad Boys Para Sempre
Seberg Contra Todos
O Melhor Está Por Vir
Jexi, um celular sem filtro
Você não estava aqui
Aqueles Que Ficaram
Jumanji: Próxima Fase
Meu Nome é Sara
Uma Vida Oculta
Frankie
Os Miseráveis
Um Lindo Dia Na Vizinhança
Martin Eden
As Invisíveis
100 Quilos de Estrelas
Doce entardecer na Toscana
Fim de Festa
Tarde para morrer jovem
O Grito
O Preço da Verdade
Mulher
O Jovem Ahmed
Frozen 2
Judy - Muito Além do Arco-Íris
Meio Irmão
Jovens Polacas
Technoboss
Brincando Nos Campos do Senhor
Duas Coroas, A História de São Maximiliano Kolbe
Nóis por Nóis
O Beijo da Mulher Aranha
Um Lugar Silencioso – Parte 2
Aparecida - Um Musical por Walcyr Carrasco

  • Musical
  • Livre
  • 135 min

Nome Original:Aparecida - Um Musical por Walcyr Carrasco

Elenco:

Dirigido por:

País de Origem:Brasil

Distribuidora:Sem Distribuidor

Sinopse:Há mais de 300 anos, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é o maior símbolo da fé dos brasileiros. Sua história toca até os espíritos menos sensíveis de maneira poderosa e transformadora. E é isso o que o espetáculo APARECIDA – UM MUSICAL POR WALCYR CARRASCO oferece ao público: a imersão em uma fé capaz de operar transformações humanas. O espetáculo tem como fio condutor a história de Caio e Clara, um jovem casal sem crença ou religião que reside na cidade de São Paulo do tempo presente. Eles embarcam em uma jornada de descobrimento espiritual na esperança de cura de um câncer no cérebro de Caio. A doença pode, no mínimo, cegá-lo de maneira irreversível e interromper sua promissora e ambiciosa carreira de advogado. APARECIDA – UM MUSICAL POR WALCYR CARRASCO é um espetáculo para toda família, que apresenta ao público uma história de peregrinação que transformou, transforma e transformará milhões de vidas brasileiras através de uma fé inexplicável.

