Angry Birds 2 - O Filme

Nome Original:The Angry Birds Movie 2

Elenco:Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride

Dirigido por:Thurop Van Orman, John Rice

País de Origem:Estados Unidos

Distribuidora:Sony Pictures

Sinopse:Quando surge uma nova ameaça que coloca as ilhas dos Pássaros e dos Porcos em perigo, Red, Chuck, Bomba e Mega Águia recrutam a irmã de Chuck, Silver, e se unem aos porcos Leonard, sua assistente Courtney e o técnico Garry para juntos estabelecerem uma trégua instável para formar uma improvável superliga que irá salvar suas casas.