AD Astra - Rumo às Estrelas

Nome Original:AD Astra

Elenco:Brad Pitt, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Greg Bryk, Ruth Negga, John Ortiz, Jamie Kennedy, Ravi Kapoor, Kimberly Elise, John Finn, Kimmy Shields, LisaGay Hamilton, Loren Dean, Anne McDaniels, Alyson Reed

Dirigido por:James Gray

País de Origem:Estados Unidos

Distribuidora:20th Century Fox

Sinopse:Após 20 anos da partida do seu pai para uma missão sem volta em Netuno, com objetivo de encontrar sinais de extraterrestres, McBride viaja pelo sistema solar para encontrá-lo e tentar descobrir por que sua missão falhou.