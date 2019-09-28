AD Astra - Rumo às Estrelas
Nome Original:AD Astra
Elenco:Brad Pitt, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Greg Bryk, Ruth Negga, John Ortiz, Jamie Kennedy, Ravi Kapoor, Kimberly Elise, John Finn, Kimmy Shields, LisaGay Hamilton, Loren Dean, Anne McDaniels, Alyson Reed
Dirigido por:James Gray
País de Origem:Estados Unidos
Distribuidora:20th Century Fox
Sinopse:Após 20 anos da partida do seu pai para uma missão sem volta em Netuno, com objetivo de encontrar sinais de extraterrestres, McBride viaja pelo sistema solar para encontrá-lo e tentar descobrir por que sua missão falhou.