Abominável
Nome Original:Abominable
Elenco:Chloe Bennet, Claudia Kim, Tenzing Norgay Trainor
Dirigido por:Jill Culton, Todd Wilderman
País de Origem:Estados Unidos
Distribuidora:Universal Pictures Brasil
Sinopse:Durante uma viagem ao Himalaia, um grupo de pessoas humildes encontra Everest, um Yeti, popularmente conhecido por sua altura extraordinária e por viver escondido entre as incríveis paisagens do sul da Ásia. Agora, os viajantes precisam ajudar Everest na sua jornada de volta para casa. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.