Abominável

Nome Original:Abominable

Elenco:Chloe Bennet, Claudia Kim, Tenzing Norgay Trainor

Dirigido por:Jill Culton, Todd Wilderman

País de Origem:Estados Unidos

Distribuidora:Universal Pictures Brasil

Sinopse:Durante uma viagem ao Himalaia, um grupo de pessoas humildes encontra Everest, um Yeti, popularmente conhecido por sua altura extraordinária e por viver escondido entre as incríveis paisagens do sul da Ásia. Agora, os viajantes precisam ajudar Everest na sua jornada de volta para casa. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.