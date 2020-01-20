"Falta protagonismo do Executivo para levar as reformas adiante"

Há diferenças com relação com a relação à época entre o final de 2018 e o início de 2019. Tivemos uma série de eventos contrários que não vimos no início. Vários foram imprevisíveis: há a estimativa de que o desastre em Brumadinho (rompimento de barragem de rejeitos em Minas Gerais da Vale, em janeiro de 2019) possa ter custado meio ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) no ano. Também não foi devidamente levado em conta o colapso da economia argentina, por exemplo. E a Argentina é um pedaço importante das exportações de manufaturados do Brasil. O que embasa de maneira mais sólida a capacidade de crescimento melhor este ano é que já conseguimos encaixar esses efeitos negativos, em particular o que houve na Argentina, nas nossas projeções. Quanto à economia global, todo mundo já enquadrou a ideia de que terá um ritmo de crescimento mais baixo do que o imaginado no passado. No caso do Brasil, tivemos uma queda de taxa de juros que não foi pequena, de dois pontos percentuais. Temos visto por conta disso uma série de desenvolvimentos positivos, seja na área de mercados de capital, seja na indústria da construção civil. Temos também observado alguma melhora no mercado de trabalho. A geração de emprego, ainda que seja no mercado informal ou por conta própria, tem sido mais rigorosa agora. Isso sugere uma economia com capacidade de crescer 2% a 2,5%. Melhor que os últimos três anos. Mas não é aquele crescimento que a gente pode “bater no peito, hastear a bandeira e cantar o hino.