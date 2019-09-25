Sucesso ou vergonha? Leitores avaliam discurso de Bolsonaro na ONU

Presidente Jair Bolsonaro discursa durante a abertura do Debate Geral da 74ª Sessão da Assembleia Geral da ONU Crédito: Alan Santos/PR

Jair Bolsonaro (PSL) fez sua estreia na Assembleia Geral da ONU na última terça-feira (24). Em um discurso de aproximadamente meia hora, o chefe do Executivo tratou de temas constantes em suas pronunciamentos, como as críticas ao "socialismo" e as buscas pelo nióbio. O presidente(PSL) fez sua estreia na Assembleia Geral da ONU na última terça-feira (24)., o chefe do Executivo tratou de temas constantes em suas pronunciamentos, como as críticas ao "socialismo" e as buscas pelo nióbio.

Amazônia, que repercutiram em todo o mundo nos meses de agosto e setembro, foram citadas como práticas de "índios e populações locais". Acrescentou que é "falácia" dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e que a mídia mente sobre a devastação das florestas. Sem citar nomes, disse que países europeus agem com "espírito colonialista" visando riquezas do Brasil. As queimadas na, que repercutiram em todo o mundo nos meses de agosto e setembro, foram citadas como práticas de "índios e populações locais". Acrescentou que é "falácia" dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e que a mídia mente sobre a devastação das florestas. Sem citar nomes, disse que países europeus agem com "espírito colonialista" visando riquezas do Brasil.

A fala de Bolsonaro gerou muitas controvérsias, com recepção bastante mista. Enquanto alguns analistas e apoiadores elogiaram o tom firme, que reforçaria a soberania nacional, outros especialistas e críticos do presidente apontaram que o discurso foi equivocado, podendo até mesmo prejudicar acordos comerciais.

Nas redes sociais do Gazeta Online, o assunto teve enorme repercussão. Confira alguns comentários dos leitores:

Em sua fala na ONU, o presidente Bolsonaro foi assaz abrangente. Enfatizou a democracia, a família, a educação, os restabelecimentos diplomáticos e as novas parcerias econômicas com países amigos, exigiu respeito à soberania brasileira, inclusive sobre a Amazônia. Mencionou o fracasso, a miséria causada pelo socialismo. Em suma, Bolsonaro exigiu respeito ao Brasil sob nova direção. (Humberto Schuwartz Soares)

A Assembleia Geral da ONU foi palco hoje de um deprimente espetáculo, que cobriu de vergonha o povo brasileiro e deixou o mundo estarrecido. Jair Bolsonaro exibiu ali toda sua incompatibilidade com a democracia, o multilateralismo, os direitos universais, com a própria ideia de civilização. Mostrou cruamente quem é, a tragédia que significa para o Brasil e a ameaça que representa para a América Latina e para o planeta. Os líderes mundiais testemunharam que o país caiu nas mãos de um governo isolacionista, que pratica a hostilidade e se oferece servil ao governo dos Estados Unidos. O mundo ficou sabendo que o presidente do Brasil mente sem pudor sobre a Amazônia, sobre os indígenas e sobre si mesmo. E que Bolsonaro despeja seu ódio virulento também contra a oposição interna, dirigindo ao PT as delirantes mentiras que só existem em sua falaciosa visão do processo político. (Alzenita Pereira)

Minha alma foi lavada. Bolsonaro disse na ONU verdades que estavam engasgadas na garganta da maioria da população brasileira, citou os males do socialismo, da corrupção, elogiou Sergio Moro nominalmente, reforçou que a Amazônia é nossa, jogou na caras dos europeus que somos líderes em preservação ambiental, e no fim denunciou a perseguição religiosa que ocorre no mundo. (Jeronimo Rigoni)

O presidente Jair Bolsonaro discursa na 74ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York Crédito: Reprodução | TV Brasil

Só engrandeceu o setor econômico. Não apresentou soluções concretas, fez acusações, mas não apresentou provas, omitiu que brigou com os números em relação ao avanço do desmatamento e continua atacando os verdadeiros donos da terra (índios). Eu já esperava por isso mesmo. (Marlete Oliveira)

O mundo parou para ouvir o presidente e ele falou só a verdade que estava acontecendo no Brasil isso deixa muita gente irritada. (Wesley Smarzaro)

Discurso de um verdadeiro líder que não se deixa intimidar e que reconhece a soberania do Brasil no mundo! Parabéns, Bolsonaro. (Paulo Cesar Sesering)

Foi um discurso de fundo de quintal. Uma colcha de retalhos costurada pelo ódio. Ódio aos que divergem dele. Ódio às limitações impostas pela democracia. Ódio à liberdade de imprensa. Ódio a tudo que contraria sua visão estreita de mundo. (Josiane Santana)

Excelente discurso, o presidente Jair Bolsonaro representou o povo brasileiro mostrando que o nosso país é soberano e que ninguém interfere aqui dentro da nossa casa. Democrático, destacou seu total apoio à liberdade de expressão, firme e coerente com as palavras. (Pedro Junior)

Depois de tanto tempo, o Brasil tem um presidente com a devida coragem e dignidade para representar a vontade da maioria da população do seu país, fazer um discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU e falar verdades que tanto incomodaram o esquerdismo dessa entidade. Que tal o esquerdismo nacional e mundial reconhecido como retrógrado pegar o pronunciamento do presidente brasileiro e se apresentar para um debate público? Os brasileiros patriotas esperam isto. (Benone Augusto de Paiva)