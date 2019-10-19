Saudade do horário de verão? Leitores comentam fim da medida

Verão na Curva da Jurema . Crédito: Bernardo Coutinho

Pela primeira vez em 34 anos, moradores de algumas regiões do Brasil não precisarão adiantar seus relógios em uma hora por conta do horário de verão. A medida utilizada para economizar energia foi cancelada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), por meio de decreto, em abril deste ano.



A decisão foi tomada por orientação do Ministério das Minas e Energia, que alegou pouca efetividade na economia energética. Outro ponto considerado foram opiniões médicas sobre as alterações no relógio biológico sobre a medida, que normalmente era adotada de outubro a fevereiro no país.

Criado em 1931, ainda no governo de Getúlio Vargas, o horário de verão nunca foi consenso no Brasil. Nas redes sociais de A Gazeta, os leitores deixaram mais de sete mil comentários sobre o assunto, comorando ou lamentando o fim da medida. Confira alguns deles:

Graças a Deus que acabou esse horário de verão. Não estou sentindo nenhum pingo de falta! (Nilza Teodoro)

Ai, eu sinto muita falta. Sair do trabalho ainda claro, poder aproveitar o final do dia e fazer uma caminhada, andar de bike... E pelo menos por um período no ano dava para se sentir mais segura para andar na rua no final do dia. Saudades! (Camila Fracalossi)

Biologicamente não faz falta, porém sair do trabalho e ainda poder curtir algumas horas de luminosidade para fazer atividades ao ar livre, isso faz falta. Essa medida do presidente não fez diferença na vida do povo, mas vejo perdas para o comércio e o turismo. (Bruno Almeida Zamite)

Para quem acorda meio dia e não faz nada é ótimo! Vai acordar e pegar três ônibus para ir e voltar do trabalho para você ver se iria gostar desse horário de verão! (Roze Vasconcellos)

Eu sempre estudei de manhã e trabalhei, nunca tive problemas em acordar cedo. Gostava muito do horário de verão. (Mayara Ribeiro)

Eu saio do trabalho às 19h e faz falta sim! Com horário de verão ainda estaria claro! Torcia todo ano pra chegar e agora não tem mais! (Hellô Santos)

O próprio governo viu que não tem sentido esse horário, não tem economia nenhuma, só beneficiava a burguesia,. O povo não mora em Brasília nem na beira da praia ou frequenta academia. Tem que acordar às 5 da manhã, que no horário de verão estava escuro, correndo o risco de ser assaltado, sem falar no relógio biológico. Está bom demais nunca mais ter horário de verão. Eu apoio! (Valdir Rosa)

E as crianças pequenas que tinham de levantar de madrugada para ir ao colégio, ainda mais quem mora longe do ponto, tinham que sair muito cedo! (Elidia Maria Filipini Natali)

Mas, em compensação, se você precisasse fazer alguma coisa em horário comercial, muitas lojas e outros serviços estendiam o horário de expediente até as 19h. (Edvar Junior Roncetti)

Acordo entre 4h30 e 5h todos os dias e sinto falta. Chegava em casa e fazia algumas coisas, porque o dia estava claro ainda. (Jhonatan Matos Pereira)

Cada um é um. As crianças ficavam dormindo na sala de aula e tinham que sair ainda escuro para pegar transporte. (Bernardete Brunoro)

Graças a Deus que acabou. Ninguém merecia mudar todo ritmo de vida para se adaptar à troca de horário. (Kelly Cristina Vaz Fernandes)

O horário de verão é maravilhoso. Deveríamos fazer um abaixo-assinado para o ano que vem. (Wanda Lúcia)

Agora que acabou todos dizem que gostavam. Antes só ouvia gente reclamando. Na verdade nós, brasileiros, não sabemos nem o que queremos. (Teresa Venturim)

Todos pensam em sair cedo do trabalho, mas eu penso nas crianças que vão muito cedo para a escola. Minha filha tem 7 anos e desde os três aninhos ela sai de casa às 5h30 da manhã para ir à escola. No horário de verão era um inferno! Graças a Deus que acabou. Espero de coração que seja pra sempre! (Vania Javarini Francisco)

Meu corpo já virou para o horário de verão sozinho. Estou acordando às 5 todos os dias. (Ayessa João Neto)

