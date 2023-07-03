Radar no vão central da Terceira Ponte divide leitores

Trânsito congestionado na Terceira Ponte Crédito: Aurélio de Freitas

No perfil da Gazeta no Instagram, foi feita a pergunta: "Qual a sua opinião sobre a instalação de um radar no vão central da Terceira Ponte?". Não houve consenso dos leitores sobre a necessidade do equipamento, com elogios e críticas à medida. Abaixo, alguns dos comentários deixados por eles:

Só serve pra piorar ainda mais o trânsito!!! O problema não é a velocidade e sim a impunidade!!! Punir severamente quem causa o acidente!! Se tiver ingerido bebida alcoólica precisa ser preso de imediato e sem fiança!! O nosso problema é querer achar um culpado e não solucionar o problema de vez!!! (Junior Lopes)

110% desnecessário. (Gustavo Depiantti)

Pessoal reclamando de radar. Mas olha o tanto de acidente por excesso de velocidade semanalmente em cima da ponte?! Outra coisa, vai ficar muito estreito tem que reduzir mesmo. Infelizmente não tem como manter a ponta com limite de 80km/h (Raphael Cordeiro)

Coloque um radar automatizado que funciona apenas de madrugada. (Eduardo Damiani)

Quem pensou em radar no vão central não utiliza a Terceira Ponte nos horários de pico diariamente! (Edson Valerio)

Eu acho que até séria uma boa, porém tem que haver uma boa sinalização de indicação pois isso é só mais uma ideia do Estado para arrecadar tributos. (Samuel Marques)

Só quem já passou sufoco com os irresponsáveis que fazem racha em cima da ponte é que sabem a verdadeira necessidade da medida, acho até pouco que seja um só. Quem não quer ser multado é só respeitar os limites de velocidade, simples assim, anda na regra que não vai dar dinheiro pro governo. Se já tivessem feito isso é possível que hoje não tinha mães sem filhos. (Nando Gomes)

Buraco ninguém tampa, mas radar é mato. (Gabriel Magevski)

Tem que multar quem anda abaixo de 50km travando o fluxo. (Leomar Ernesto Bonela)

Tá certo!!!!! Muitas crianças brincam diariamente no local!! Necessita reduzir mesmo!!! (Marcelo Torres)

O trânsito lá ja tá uma uva, vai virar um vinho???‍ (Igor Andrade)

Mais uma forma de arrancar dinheiro do contribuinte!? (Diego Felipe)

Tô nem aí. Não me atinge. Quer eu passe a 60? Eu passo. 40? Também passo. 20? Oxi, passo do mesmo jeito. Calculo meus horários sempre com folga pra não precisar de correria no trânsito. Deixo sempre a faixa da esquerda livre pra quem tem pressa. E vida que segue, cada um cuida do seu. (Antonio Augusto Faria)

Eu acho engraçado que se as pessoas respeitassem velocidade da via ninguém se importava com radar (Ruan Ruas)

É preciso, afinal de contas, os pedestres precisam atravessar a pista. (Fernando Torres)

O problema não é respeitar o limite de velocidade e sim que quando o capixaba vê um radar de 60km/h ele passa a 10km/h. Ou seja mais trânsito. (Bruno Vieira)

Eu acho que as vias desta ponte estão sendo criadas para o futuro, carros flutuantes, porque duas vias pra carros e uma pra ônibus… pode por radar de 100 em 100 metros, porque o que vai dar de acidente, gente esbarrando nos carros, não será pouco. (Tadeu Marcolan)

Colocando uma velocidade máxima realista, deve fiscalizar. 100% a favor. (Edu)