Radar no vão central da Terceira Ponte divide leitores

Com a conclusão da ampliação de faixas na Terceira Ponte, que conecta Vitória e Vila Velha, prevista para este mês de julho, o governo estadual anunciou que prevê a instalação de um radar no vão central. A Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Semobi) já havia informado que a velocidade máxima em cima da Terceira Ponte passaria de 80 km para 70 km.
No perfil da Gazeta no Instagram, foi feita a pergunta: "Qual a sua opinião sobre a instalação de um radar no vão central da Terceira Ponte?". Não houve consenso dos leitores sobre a necessidade do equipamento, com elogios e críticas à medida. Abaixo, alguns dos comentários deixados por eles:
Só serve pra piorar ainda mais o trânsito!!! O problema não é a velocidade e sim a impunidade!!! Punir severamente quem causa o acidente!! Se tiver ingerido bebida alcoólica precisa ser preso de imediato e sem fiança!! O nosso problema é querer achar um culpado e não solucionar o problema de vez!!! (Junior Lopes)
110% desnecessário. (Gustavo Depiantti)
Pessoal reclamando de radar. Mas olha o tanto de acidente por excesso de velocidade semanalmente em cima da ponte?! Outra coisa, vai ficar muito estreito tem que reduzir mesmo. Infelizmente não tem como manter a ponta com limite de 80km/h (Raphael Cordeiro)
Coloque um radar automatizado que funciona apenas de madrugada. (Eduardo Damiani)
Quem pensou em radar no vão central não utiliza a Terceira Ponte nos horários de pico diariamente! (Edson Valerio)
Eu acho que até séria uma boa, porém tem que haver uma boa sinalização de indicação pois isso é só mais uma ideia do Estado para arrecadar tributos. (Samuel Marques)
Só quem já passou sufoco com os irresponsáveis que fazem racha em cima da ponte é que sabem a verdadeira necessidade da medida, acho até pouco que seja um só. Quem não quer ser multado é só respeitar os limites de velocidade, simples assim, anda na regra que não vai dar dinheiro pro governo. Se já tivessem feito isso é possível que hoje não tinha mães sem filhos. (Nando Gomes)
Buraco ninguém tampa, mas radar é mato. (Gabriel Magevski)
Tem que multar quem anda abaixo de 50km travando o fluxo. (Leomar Ernesto Bonela)
Tá certo!!!!! Muitas crianças brincam diariamente no local!! Necessita reduzir mesmo!!! (Marcelo Torres)
O trânsito lá ja tá uma uva, vai virar um vinho??? (Igor Andrade)
Tô nem aí. Não me atinge. Quer eu passe a 60? Eu passo. 40? Também passo. 20? Oxi, passo do mesmo jeito. Calculo meus horários sempre com folga pra não precisar de correria no trânsito. Deixo sempre a faixa da esquerda livre pra quem tem pressa. E vida que segue, cada um cuida do seu. (Antonio Augusto Faria)
Eu acho engraçado que se as pessoas respeitassem velocidade da via ninguém se importava com radar (Ruan Ruas)
É preciso, afinal de contas, os pedestres precisam atravessar a pista. (Fernando Torres)
O problema não é respeitar o limite de velocidade e sim que quando o capixaba vê um radar de 60km/h ele passa a 10km/h. Ou seja mais trânsito. (Bruno Vieira)
Eu acho que as vias desta ponte estão sendo criadas para o futuro, carros flutuantes, porque duas vias pra carros e uma pra ônibus… pode por radar de 100 em 100 metros, porque o que vai dar de acidente, gente esbarrando nos carros, não será pouco. (Tadeu Marcolan)
Colocando uma velocidade máxima realista, deve fiscalizar. 100% a favor. (Edu)
Na verdade, deveria haver radares em toda a extensão da ponte. Acredito que ao reduzir a velocidade dos veículos, os acidentes seriam significativamente diminuídos, proporcionando uma experiência mais segura para todos os usuários. Além disso, a vista deslumbrante da ponte, tanto indo quanto voltando, poderia ser melhor apreciada pelos condutores, uma vez que estariam mais atentos e em uma velocidade mais adequada. (Adriano De Souza Clemente)