Protesto de trabalhadores da Ceasa divide opiniões dos leitores

Entre os motivos do protesto está a mudança na cobrança da taxa de acesso à Ceasa. Antes essa taxa valia por 24 horas. Agora, segundo os compradores, a cada vez que entra no local é preciso pagar um valor. Também há reclamações com relação às acomodações para os produtores.

O protesto acontece no momento em que o governo do Estado anunciou que quer privatizar a Ceasa. A informação é do secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, que justifica a medida citando que a empresa não é sustentável.

O assunto foi bastante debatido pelos leitores nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Ninguém entra, ninguém sai. E sem previsão para acabar. O protesto acontece no momento em que o governo do Estado anunciou que quer privatizar a Ceasa. (Vanessa Duarte Grijo)

Total apoio aos produtores rurais! A Ceasa tem de ser pública e atender às demandas para a qual foi criada! (Leonara Margotto Tartaglia)

A Ceasa já era para estar privatizada, pois sempre gera prejuízo e quem paga a conta é o povo através dos impostos. Impostos têm que ser aplicados em educação, saúde, segurança, saneamento básico. Em outras palavras, para bem de todos e não em um só segmento! (Antonio Jésus Buson)

É muito fácil falar se estão certos ou errados, pois não sabem como é puxar carrinhos superpesados debaixo de sol e chuva nas condições precárias do Ceasa e ainda pagar caro para ter direito de entrar e sair. (Day Souza)

No nosso Brasil é só fazendo manifestações mesmo para termos os nossos direito garantidos. É o mínimo que podemos fazer. (Gilson Alves)

Só vejo gritaria e apitos. Deveriam arrumar um carro de som e colocar na rua para todos saberem qual é a verdadeira razão do protesto. Até agora só vejo bagunça! (Jefferson Alexandre Mattos)

Essa manifestação deveria ser feita dentro do Ceasa e não na BR 262, porque outras pessoas não têm nada a ver com isso. Deve ter ambulâncias na estrada. (Rogéria Pylro)

Já tomou seu café hoje? Então agradeça a Deus, ao produtor rural e aos funcionários do Ceasa e tenha um pouco mais de empatia às causas que talvez para você não façam diferença. (Juliano Duarte)

Vergonha. É triste pagar pedágio caro para entrar do Ceasa. Eles estão certíssimos. (Alexsandra do Leôni)

Meu Deus, quando não é uma coisa é outra. Acabamos de enfrentar a greve de ônibus, agora é isso. Até quando vamos ter que enfrentar tudo isso? (Luis Carlo Vieira)

Muita sacanagem! O povo quer trabalhar e o governo só atrapalha, em tudo quer tirar de quem produz. (Elizeu Vieira)

No dia em que faltar alimentos na mesa de todos nós, principalmente desse governo, vão dar mais valor aos produtores! Apoio total! (Ju Botacim)

