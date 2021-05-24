'Muito triste ver isso de um presidente', diz leitor sobre aglomerações

O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante passeio na cidade do Rio de Janeiro Crédito: Alan Santos/PR

MULTA POR AGLOMERAÇÃO

Governo do Maranhão autua Bolsonaro por não usar máscara e gerar aglomeração (Brasil, 21/05). Foi ao Maranhão, no meio da pandemia e, além disso, com a variante indiana ainda mais contagiosa já identificada. Fez aglomeração, sem máscara e fez gozação infantil com o governador do Estado. Multa bem aplicada. (André Pinheiro) . Foi ao Maranhão, no meio da pandemia e, além disso, com a variante indiana ainda mais contagiosa já identificada. Fez aglomeração, sem máscara e fez gozação infantil com o governador do Estado. Multa bem aplicada.

Parabéns ao governo do Maranhão. Esse presidente fanfarrão fica passeando com dinheiro público e causando aglomeração em meio à pandemia, nenhuma empatia pelas vidas perdidas. Precisa ser responsabilizado por omissão a tantas mortes. (Fredson Rodrigues)

E para isso que ele presta. Já deu para ver que ele não tem amor nem a ele mesmo, muito menos à população brasileira. Já está fazendo campanha política, não está nem aí para o vírus e nem para quem está morrendo no hospital. É muito triste a gente ver isso de um presidente. (Ademar Silva)

Depois dizem que ele não é responsável por tantas mortes. Só vive dando mau exemplo. Enquanto isso, o número de pessoas infectadas com a nova variante está só aumentando. (Rose Campos)

Cada dia mais se afundando. Às vezes chego a pensar se esse cidadão quer mesmo se reeleger! Só dá tiro no próprio pé o tempo inteiro! (Eunice Brandão Oliveira)

O Maranhão está na 11ª posição entre os Estados que menos aplicaram as doses recebidas… quando a preocupação do governador for aplicar as doses recebidas, a coisa muda! (Marciano Rodrigues)

Por que não autua todos que estavam no velório do MC Kevin, do Bruno Covas? O presidente não está certo, mas tem muita gente igual a ele e não dá nada. (Adriana Brito Aguiar)

Estamos falando de vidas, por favor, parem com a política. Se vocês não perderam um ente querido, por favor, respeitem a dor dos outros. Que deus nos abençoe. (Robson Bita)

RIO DE JANEIRO

Bolsonaro passeia de moto e gera aglomeração no Rio de Janeiro (Brasil, 23/05). É o ápice da infantilidade, do egoísmo e da insanidade. As molecagens desse presidente ultrapassam o senso de ser humano racional, é uma verdadeira vergonha. (Andressa Keller) . É o ápice da infantilidade, do egoísmo e da insanidade. As molecagens desse presidente ultrapassam o senso de ser humano racional, é uma verdadeira vergonha.

Visitar um hospital e demonstrar compaixão aos que perderam familiares nesta pandemia até agora nada. (Thelma Goodrum)

O presidente está mostrando que as pessoas têm que viver, serem felizes. Está certinho. Os incomodados que se mudem para a China. Mostra que ele é livre para fazer o que ele bem entende. A gente que é besta de ficar nas mãos de governadores, prefeitos corruptos controlando nossas vidas. (Adjander Loureiro)

É cada argumento para defender esse incompetente... o fanatismo cega as pessoas. Presidente não é estrela, é um funcionário. (Diogo Antônio)

ANIVERSÁRIO

486 anos de Vila Velha: como nasceu e cresceu a cidade mais antiga do ES (Cotidiano, 23/05). Parabéns! Felicidades a Vila Velha pelos seus 486 anos. Vila Velha não é Rio de Janeiro, mas é minha cidade maravilhosa. (Yuri B. Silva) . Parabéns! Felicidades a Vila Velha pelos seus 486 anos. Vila Velha não é Rio de Janeiro, mas é minha cidade maravilhosa.

A história do Brasil passar por aqui. Uma das cidades mais antigas do país, ícone em indústrias, beleza irresistível, com potencial econômico gigante e pontos turísticos diversificados como em poucos lugares do Brasil. Parabéns, Vila Velha. (Wagner Nunes)

Sou carioca e moro aqui há 13 anos, não é fácil, mas tenho muito orgulho de morar aqui. Cidade encantadora, deliciosa, clima perfeito, praias encantadoras. Amo amo! (Israel Felipe)

Cidade maravilhosa que acolheu minha família há 26 anos. Gratidão, Vila Velha. (Cassia Sampaio)

VIOLÊNCIA DE GÊNERO

De louca a vagabunda: os ataques na internet às mulheres em mandato no ES (Política, 23/05). E o pior, se observarmos bem, muitos desses ataques partem de mulheres. (Aline Dias) . E o pior, se observarmos bem, muitos desses ataques partem de mulheres.

Precisamos acabar com essa rivalidade e nos unirmos. Juntas somos imbatíveis. Precisamos nos unir para lutarmos por nossos direitos, acabar de uma vez com o feminicídio. Não podemos nos calar, ninguém vai calar a nossa voz. (Diana Pimenta)

Também é um dos Estados em que mais se mata mulheres, esperar o quê? Lamentável!! Uma realidade que precisa ser mudada. (Jana Souza)

Só mostra como o machismo está enraizado na nossa sociedade. (Lidy Oaschi)

Só vão parar se começarem a ser severamente punidos. (Rosseana Mezzadri)

Quem lembra de uma imagem que circulava na internet, da ex-presidente Dilma de perna aberta no tanque de combustível do carro, em protesto ao preço da gasolina, que na época custava 3,80?! Pois muito que bem… (Anália Ewerton)

Intolerância, ignorância e psicopatia em ver o sofrimento alheio. São conclusões que se tiram desse tipo de tratamento. Nenhuma pessoa, ainda mais mulher, merece ser atacada apenas por opinião diversa. Não se busca mais o bom debate. Algumas pessoas estão preferindo o uso da força. Para esses tipos, a lei deve ser imposta. (Carlos Zaganelli)

SOCORRO DA UNIÃO

Maioria das cidades do ES não detalha uso de verba federal na pandemia (Política, 24/05). Bora, TCU. Vamos começar a dar uma olhadinha nisso aí... Vereadores, cadê vocês para fiscalizar? Todo mundo some agora. (Gabriela Vargas) . Bora, TCU. Vamos começar a dar uma olhadinha nisso aí... Vereadores, cadê vocês para fiscalizar? Todo mundo some agora.

Isso, sim, é informação importante para a população. E agora, governador e prefeitos, isso é dinheiro público. Prestem contas. (Henrique Douglas Milanezi)

FESTAS CLANDESTINAS

PM encerra duas festas clandestinas em Colatina na mesma noite (Cotidiano. 23/05). Aqui em Colatina está cheio de festa clandestina, mas só é interrompida se for no Centro ou em bairro nobre, nos outros bairros está tudo liberado, som alto bagunça. Aí você liga para o 190 e usam a desculpa de que tem que fazer registro de ocorrência para ir ao local. Brincadeira isso. (Silas Melgaço) . Aqui em Colatina está cheio de festa clandestina, mas só é interrompida se for no Centro ou em bairro nobre, nos outros bairros está tudo liberado, som alto bagunça. Aí você liga para o 190 e usam a desculpa de que tem que fazer registro de ocorrência para ir ao local. Brincadeira isso.

O governador confia muito nas pessoas. Tem que fechar tudo, até quando as vacinas contra a Covid saírem para a população. O número de casos diminuiu, mas não vale a pena autorizar para abrir os bares, porque tem gente que não está nem aí. (Luiz Carlos Zenande da Silva)