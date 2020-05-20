Maioria dos leitores aprova suspensão de voos do Brasil aos EUA

Jair Bolsonaro e Donald Trump, durante encontro na Casa Branca, em março Crédito: Alan Santos/PR/Flickr

"Eu me preocupo com tudo, eu não quero pessoas vindo para cá e infectando nosso povo", disse o americano a jornalistas na Casa Branca, se referindo especificamente ao caso brasileiro.

"Eu também não quero que o povo lá [no Brasil] fique doente. Nós estamos ajudando o Brasil com respiradores", declarou Trump. "O Brasil está tendo alguns problemas, sem dúvida", completou ele.

O anúncio da proposta de Trump foi bastante discutido pelos leitores de A Gazeta. A maioria aprovou a suspensão dos voos e afirmou que o Brasil deveria ter tomado medidas no mesmo sentido. Confira alguns comentários:

Já era para ter proibido há muito tempo, não só do Brasil, mas de todos os países. A Austrália fez isso e os números caíram drasticamente, com algumas outras restrições internas, claro. O Brasil deveria fazer o mesmo. (Cristina Garruth)

Se tivéssemos um presidente competente, seríamos nós proibindo a entrada deles no Brasil, uma vez que eles têm 1,5 milhão de infectados! (Silas Tonon)

Os gringos trouxeram o vírus no carnaval. Se tivessem ouvido o presidente, hoje não estaríamos passando por isso. (Ismael Baldan)

Ismael, então por que o governo federal não se antecipou ao carnaval e fechou portos e aeroportos, já que a administração e funcionamento desses é de âmbito federal? (Tania Maria Favoreto)

A comissão presidencial trouxe o vírus para o país, após desnecessária e inútil viagem aos EUA. O exemplo deveria vir de cima. São pagos pra isso. Não se trata de afirmar que são responsáveis por toda a contaminação. Apontei um fato: a comissão voltou toda contaminada, afinal mais de vinte integrantes testaram positivo. O exemplo deveria vir de cima. (Rosemeire dos Santos Brito)

O amigo do Bolsonaro não está gostando nada desta “gripezinha” no Brasil, que matou em 24 horas 1.179 pessoas. (Miqueias)

Gente, errado Trump não está! Nosso presidente mesmo é que está coordenando nosso país de forma errada. Ao invés de dar rumo, ele vai mexer no comando da PF, qual sentido disso?! Parabéns, Trump. (Gabriel J.)

Certíssimo! Se tivessem feito isso antes do carnaval, não estávamos nessa situação! (Gerson Antonio Xible)

Não acredito que o Trump vai fazer isso com seu amigo Bolsonaro. (Etiene Meireles)

Como assim, se lá está bem pior do que aqui! (Lucas Ribeiro)

Está certo. Não é o momento de viajar passear etc… mesmo porque o dólar está alto, caríssimo. (Fátima Sampaio)

Certo. Se tivéssemos feito o mesmo aqui, com os voos vindo da Europa, lá em fevereiro… (Eligio Bonilla)

Trump está certo. Brasileiro não leva nada a sério... praias cheias, bailes etc… (Katia Carvalho)

Ele está certo mesmo, está protegendo o povo de lá. Temos que fazer o mesmo. (Vanderley Almeida)

O nu querendo falar do pelado! O país dele tem mais mortos que no Brasil! (Julio Cesar Campos)