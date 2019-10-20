Leitores reclamam de demora na ação contra venda de carne de cachorro

Polícia encontrou 52 cachorros vítimas de maus-tratos na casa da família presa em Guarapari. Crédito: Reprodução

A prisão de três pessoas da mesma família, na sexta-feira (18), sob a acusação de comercializar carne de cachorro na feira de Guarapari provocou muitas reações dos leitores de A Gazeta no Facebook. A polícia afirmou que foram encontrados mais de 50 animais na residência, incluindo também dez gatos e um papagaio, sendo que os cachorros sofriam maus-tratos, eram abatidos e depois vendidos. Há suspeita também de que as carnes eram usadas na fabricação de linguiças.

A detenção ocorreu depois de denúncias de populares. "As denúncias acontecem desde 2015, mas a gente não conseguia recolher provas. Hoje foi possível pegar", disse a tenente da Polícia Militar Clicia, que participou da operação.

Muitos leitores reagiram com indignação à notícia. Houve quem se espantasse com a demora da investigação, mas o tom foi principalmente de preocupação de que as carnes estejam sendo comercializadas nos churrasquinhos de rua do balneário. Confira alguns comentários abaixo:

Aproximadamente quatro anos de denúncias e lamentavelmente só agora tomaram providências. (Penha Alcuri)

Tem que falar quem estava vendendo churrasquinho de gato e cachorro na cidade e prender também. (Nanda Ana Gui Santos)

Havia denúncias desde de 2015, mas só quase 5 anos depois conseguiram provas... (Fabricio Mathias Costa)

Vão comprar carne na feira... é ruim, hein! Não confio, prefeitura e Vigilância Sanitária que são culpados. (Glaucianny Magalhães)

Sou um senhor antigo, bem antigo: quando se amarrava com linguiça o cachorro. E agora ate fazem linguiça deste. (Marcos Tavares)

Misericórdia, meu Deus, ainda bem que tem muito tempo que eu não como linguiça (Mary Ramalho)

As pessoas ficam apavoradas com a crueldade com que foram tratados os cães e gatos.... deveriam procurar conhecer os abatedouros de suínos e de gado pra sentirem na pele o mesmo ou pior tratamento dispensado na hora do abatê-los. Muita crueldade! E nós não nos importamos com eles. (Nilza Das Mercês Gratz Pedrini)

Por isso que nã o compro carne e nenhum outro alimento de fontes desconhecidas. Nem como churrasquinhos e salgados em feiras. Comprando de marca conhecida e no supermercado corremos riscos. ( Teresa Andrade )

Gente, isso não é normal aqui porque é animal doméstico, mas depois de pronto e temperado ninguém fala que está ruim. (Rayanne Cardoso)

Fico pensando nos clientes sabendo disso... Penso nos bichinhos que foram mortos... Quanta tristeza! (Juliana Rodrigues)

Muitas pessoas agora julgam por eles provavelmente terem vendido essa carne nas feira, até mesmo atrapalhando feirantes que trabalham honestamente, isso cabe a uma fiscalização mais rigorosa, coisa que muitos órgãos deixam a desejar, pedem que o povo denunciem. Assim fica fácil, né? (Jô Oliveira)

Vocês que estão tristes saibam que o boi, o porco e o frango também sofrem e sentem dor.... reflitam. (Lisa Souza)

Há anos protetores denunciaram, disseram que era mentira. Muito sofrimento poderia ter sido evitado. (Lívia L Guimarães)

