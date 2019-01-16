Leitores marcam posição sobre concessão de anistia a PMs

Manifestantes queimam pneus e papéis no protesto de populares contra a paralisação da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, em frente ao Quartel de Maruípe Crédito: Fernando Madeira

"Você é a favor ou contra a anistia aos policiais militares?" Essa foi a pergunta feita em um fórum na página do Gazeta Online no Facebook. Confira algumas opiniões.

Sou a favor da anistia. As reivindicações que os policiais estavam defendendo, de reposição de perdas nos salários e condições aceitáveis de trabalho quanto a equipamentos e veículos, são de obrigação do Estado e nem deveriam ter que brigar por isso.

Andrea Simões Antunes

Sou a favor da anistia até porque sei o que é fazer greve. No Brasil não importa a classe trabalhista, sem greve não se consegue nada: ou para tudo ou nem é ouvido. Policial é trabalhador como qualquer outro cidadão, não importa a profissão.

Valdenir Ribeiro

Sou contra anistiar os PMs! Não podemos abafar um erro que prejudicou muitas pessoas.

Leandro Dutra

Eu sou contra! Insubordinação é crime militar, e perdoar vai estimular a desobediência nos quartéis.

Herwal Griffo Van Gastel

Sou contra. Devido a essa greve mais de 200 pessoas perderam a vida, assaltos ocorreram a todo momento, lojas foram roubadas, e o direito de ir e vim foi impedido para a população capixaba. O PM quando ingressa na carreira sabe que pela Constituição há o impedimento de fazer greve, justamente para que não aconteça o que foi citado acima. Até o momento, nenhum órgão do governo apareceu para indenizar os prejuízos causados à população. Mas querem anistiar os militares. Quem vai nos garantir que essa anistia não vai estimular novas greves?

Roger Rangel

A PM é uma instituição excelente, mas com a greve deixou o povo capixaba à mercê dos criminosos. Houve muitas perdas, lojas saqueadas. A polícia tem o dever de guardar o povo dando-lhe proteção, mas por motivos internos da deixaram o povo sofrer. Tem que ser aplicada a lei, e não a anistia, para que não volte a acontecer.

Elias Farias

Perdoar é respeitar o direito da categoria de buscar seus direitos. Mas se deve punir sim os líderes que não permitiram que um contingente mínimo ficasse nas ruas para dar segurança. Em se tratando de segurança, deveria ter pelo menos 50% dos policiais nas ruas pois sem polícia vira anarquia!

Daniel Stone

A favor. O governador agiu corretamente. O governo deve sempre manter canal aberto de diálogo, com a PM (e todos os servidores) e com a população. Parabéns ao governador. Acredito que o diálogo sempre será uma marca de Casagrande.

Victor Oliveira

Contra. Muitas vidas foram perdidas injustamente, muitos empresários no prejuízo. Acredito que tenham que arcar com as consequências da greve que fizeram, já que a população, pagou injustamente com roubos, crimes e muito medo.

Nayara Rocha

Totalmente a favor! Se o governo valorizasse os policiais e os remunerasse como eles merecem, jamais precisariam ter feito a tal paralisação. Os salários dos deputados, vereadores, governador, prefeitos, juízes, promotores nunca atrasam e nem faltam (até pelo contrário), agora os dos policiais que arriscam sua vida a cada dia de trabalho só Deus sabe. Temos que valorizar quem de fato tem valor. Esse é o país da inversão de valores.

Leonardo Henrique

Contra. Policial sabe que não pode fazer greve. E muita gente saiu prejudicada por isso...

Fernando Castro

Sou a favor de indenizar todos os comerciantes que perderam tudo e não tinham nada a ver com esse impasse do governo e da PM.

Paulo Eduardo Volkers

Contra, pessoas morreram, diversos prejuízos e sem falar que deixaram a população desprotegida. Melhor salário aos PMs, mas com senso de responsabilidade.

Virginia Lopes

Contra - É a glorificação do erro e, principalmente, do ERRADO

Carlos Magalhães Jr.

Totalmente a favor. Os policiais estavam reivindicando seus direito, o que todos fazem, porém como a PM não pode fazer greve as mulheres fizeram isso por eles. E não adianta querer colocar a culpa dos assassinatos e arrombamentos na polícia, mas no gerenciamento de crise de Paulo Hartung. Essa paralisação só fez a gente entender que a polícia é muito importante para todos sem exceção e que sem ela nada funciona. Então valoriza a força policial que te defende, pois pelo simples fato de ela existir a segurança está instaurada.

Keillyane Telles

Sou a favor da anistia desde que indenizem todos que tiveram prejuízos durante a greve, comerciantes, donos de carro roubados e por aí vai.

Renato Vargas