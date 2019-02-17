Leitores homenageiam Dom Silvestre e relembram sua generosidade

Dom Silvestre Crédito: Chico Guedes/Arquivo Gazeta

morte do arcebispo emérito de Vitória Dom Silvestre Luís Scandian, na madrugada deste sábado (16), causou comoção entre nossos leitores, não apenas da comunidade católica. Muitos deles usaram o Facebook do Gazeta Online para homenagear o religioso, conhecido por sua postura caridosa e pela imensa fé. , na madrugada deste sábado (16), causou comoção entre nossos leitores, não apenas da comunidade católica. Muitos deles usaram o Facebook do Gazeta Online para homenagear o religioso, conhecido por sua postura caridosa e pela imensa fé.

"Inesquecível pastor divulgador da fé cristã e tantas vezes nos deu a paz ao nos benzer, é nossa vez de dizer: Obrigado, D. Silvestre, descanse em paz", escreveu o leitor Aldo José Barroca. "Que Deus dê a ele um lugar muito bom lá no céu", desejou Maria Neuza Santos Lemos.

Confira esses e outros comentários a seguir:



D. Silvestre Luis Scandian faleceu ontem, aos 87 anos, recebendo merecida homenagem dos fiéis. Como os demais arcebispos de Vitória, seguiu os ensinamentos de Cristo, optando pelos pobres. Ameaçado várias vezes por defender os humildes, chegou a ser esfaqueado por um fanático, que alegou “receber ordens divinas, pois o Arcebispo não falava a verdade do livro sagrado”. Inesquecível pastor divulgador da fé cristã e tantas vezes nos deu a paz ao nos benzer, é nossa vez de dizer: Obrigado, D. Silvestre, descanse em paz. (Aldo José Barroca)



Muito humilde e carinhoso com todos. Tive uma caminhada linda na Pastoral da Saúde pela Igreja São Pedro da Praia do Suá. Às quartas-feiras, em um hospital particular de Vitória, levava a Santa Eucaristia, orações e Unção aos Enfermos. Muitas vezes buscava Dom Silvestre fora de hora para levá-lo ao hospital, para dar Unção. Muito obrigado ao nosso bispo por sua generosidade, que sempre foi muito grande. (Luiza Crissaff Carneiro)



O céu recebeu um grande evangelizador. Descanse nos braços do Senhor. (Maria de Lourdes Bernadina Pianissola)



Que perda para a Igreja Católica. Que Deus o receba de braço aberto, descanse em paz. Deixará muitas lembranças boas e ensinamentos. (Carpegiane Rocon)



Quando realmente sentido, o amor verdadeiramente transforma! Descanse em paz, Dom Silvestre! (Jêniffer Teixeira)



Perda imensa, como imenso será seu legado de uma vida altruísta voltada à pureza da fé. (Kleber Menezes)





Deus o recebeu. Pelo trabalho de tantos anos, cumpriu sua missão. Vai na paz. Senhor. (Saraleeh Rocha)



Está com Deus! Grande arcebispo, de muitos ensinamentos. Permanecerá eternamente nos nossos corações. (Giuliana Marchi Pignaton)



Que Deus abençoe e conforte os familiares do bispo que foi atender o chamado de Deus. Que Deus dê a ele um lugar muito bom lá no céu. (Maria Neuza Santos Lemos)