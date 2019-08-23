Os leitores de A Gazeta têm voz nesta seção, com uma seleção diária de comentários, das redes sociais ou recebidos por e-mail, sobre os fatos importantes da atualidade.
Leitores estão divididos sobre efeitos de privatizações de estatais
Governo federal anunciou nesta semana uma lista de empresas públicas que serão concedidas à iniciativa privada, entre elas os Correios e a Codesa, no Espírito Santo
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00