Os leitores de A Gazeta têm voz nesta seção, com uma seleção diária de comentários, das redes sociais ou recebidos por e-mail, sobre os fatos importantes da atualidade.

Leitores estão divididos sobre efeitos de privatizações de estatais

Governo federal anunciou nesta semana uma lista de empresas públicas que serão concedidas à iniciativa privada, entre elas os Correios e a Codesa, no Espírito Santo

Publicado em 23/08/2019 às 10h13
Atualizado em 29/09/2019 às 18h09


