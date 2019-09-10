Os leitores de A Gazeta têm voz nesta seção, com uma seleção diária de comentários, das redes sociais ou recebidos por e-mail, sobre os fatos importantes da atualidade.
Leitores discutem tentativa de censura a gibi na Bienal do Livro
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, mandou recolher exemplares de quadrinhos dos "Vingadores ". Medida gerou polêmica e foi suspensa pelo STF
