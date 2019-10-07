Leitores debatem suspeita de caixa 2 na campanha de Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PSL). Crédito: Carolina Antunes/PR

A Polícia Federal sugeriu a abertura de uma segunda investigação em decorrência do caso de candidatas laranjas do PSL, desta vez para apurar as contas de campanha do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Há indícios de que recursos foram desviados para abastecer, por meio de caixa dois, a campanha de Bolsonaro.

Conforme reportagem da Folha de S.Paulo do último domingo (6), um depoimento e uma planilha apreendida na apuração do caso levantaram a suspeita. As informações estão nos autos enviados para o Ministério Público, que é quem vai decidir se abre a nova apuração.

Após a publicação da reportagem sobre possível uso de caixa 2 pelo ministro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Folha de S. paulo "avançou todos os limites". "Com mentiras, já habituais, conseguiram descer às profundezas do esgoto", disse.

Não entendo Bolsonaro. Se diz honesto, mas é todo envolvido em conflitos, filhos praticando rachid, depósitos escusos na conta de Michelle Bolsonaro, ligação com milícias e ainda mantém ministros réus à frente dos ministérios. (Roberto Vieira)

Provas criminais, acusações formais que é bom nada, né? (Victor T. Araujo)

Não sejamos inocentes: o ministro Onyx Lorenzoni fez caixa 2, foi salvo pelo juiz de araque que não honra nem a própria profissão; o ministro do Meio Ambiente foi condenado por improbidade administrativa. O próprio presidente usou dinheiro público para “comer gente”, além de ter recebido salário durante 28 anos sem produzir. E receber salário e não produzir é desonesto. E você acha que os filhinhos aprenderam a rachadinha com quem? (Ines Aparecida Toé)

Nosso estadista, em vez de investigar, reage como uma criança de sete anos! Teremos explicações sobre o Queiroz e o senhor precisa providenciar isso! Somos nós que o empregamos, não o contrário! Isso era o que Vossa Excelência deveria estar fazendo, governando em favor das necessidades do povo e não em causa própria! (Raquel Mangia)

Às vezes fico pasmo e me perguntando por que esse fanatismo por um presidente que até agora não está fazendo nada pra melhorar o Brasil. Está me parecendo o ex-presidente Collor, na década de 90, quando muitos votaram com a esperança de melhoras e deu no que deu. (Mauricio Mello)

Perguntas de natureza provocativa merecem respostas sarcásticas e ao estilo popular. (Fabiano Vieira Pontes)

Discordo. Não merecem resposta, seria o correto. Mais correto ainda seria deixar investigar mesmo, quem não deve não teme. Daí acabaria o disse-me-disse. Ou não, né? (Monika Gimenes)

Maturidade, educação e adequação ao cargo que ocupa. Tudo isso falta a este senhor. (Thiago Tavares)

Bonito é sair pelo mundo mentindo sobre o Brasil. Prefiro um mal-educado que fala a verdade do que pensa do que um mentiroso ladrão. (Elizeu Vieira)

Não compreendo o motivo desse senhor ficar tão irritado com essa pergunta, pois é um assunto relacionado a ele. Se fosse uma pergunta aleatória dava até para entender a atitude ríspida e vulgar. (Geomar Battestin)

O mais preocupante é constatar que há pessoas que não se preocupam com o que mais ele trata com desdém ou com grosseria. Sem maturidade e sem controle emocional para gerir o país. Não se trata simplesmente de uma de uma resposta grosseira! (Felipe da Silva Vago)

Será que era por isso que Bolsonaro não ia aos debates? (Jhonatan Volkers)

